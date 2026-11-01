i Hollywood-Regisseur Michael Mann (83) hat sich auf einem Schießstand versehentlich ins Bein geschossen. Reuters Michael Mann verletzt Schuss löst sich – Hollywood-Legende im Krankenhaus Hollywood-Regisseur Michael Mann (83) hat sich auf einem Schießstand versehentlich ins Bein geschossen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Von Newsdesk Heute 01.11.2026, 17:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood-Regisseur Michael Mann (83) musste nach einem Zwischenfall auf einem Schießstand in Los Angeles ins Krankenhaus. Der Filmemacher, bekannt durch Kinohits wie "Heat" und "Collateral", hatte sich versehentlich mit einer Schusswaffe am Bein verletzt.

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, passierte das Unglück am Samstagnachmittag auf dem Schießstand "The Range LA". Mann war laut einem Insider gerade dabei, seine Waffe zurück ins Holster zu stecken. Dabei löste sich unbeabsichtigt ein Schuss, der ihn am Bein traf. Ein Rettungswagen brachte den 83-Jährigen anschließend ins Spital.

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Verletzungsgrad noch unklar

Die Polizei bestätigte gegenüber "TMZ", wegen des Vorfalls im Einsatz gewesen zu sein. Nach Einschätzung der Beamten handelte es sich um einen Unfall während des Schießtrainings. Eine vorsätzliche Selbstverletzung wird ausgeschlossen. Über die Schwere der Verletzung liegen bislang keine näheren Informationen vor.

Mann machte sich mit Filmen wie "Blutmond", "Der letzte Mohikaner" und "Ali" einen Namen. Zu seinen bekanntesten Werken zählt auch der Thriller "Heat" mit Al Pacino und Robert De Niro. Viermal wurde der Regisseur für einen Oscar nominiert, eine Auszeichnung erhielt er bisher nicht. Sein bislang letzter Kinofilm war "Ferrari" aus dem Jahr 2023 mit Adam Driver und Penélope Cruz.