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"Forsthaus"-Geri brutal verprügelt
ATV/Bernhard Eder; Instagram
Kurz nach Trennung

ATV-Star brutal verprügelt: "Musste reanimiert werden"

Erst das Liebes-Aus, jetzt der nächste Schock! "Forsthaus Rampensau"-Star Geri wurde offenbar Opfer einer brutalen Attacke und musste ins Krankenhaus.
Von Heute Entertainment
02.11.2026, 08:47
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Gerade erst zogen Lisa (28) und Geri (27) als Paar ins "Forsthaus Rampensau" ein, doch abseits der Kameras ist ihre Liebe bereits Geschichte.

Vergangene Woche machte die ATV-Bekanntheit aus "Teenager werden Mütter" unter Tränen die Trennung öffentlich. Nur wenige Tage später sorgt ihr Ex-Freund mit erschreckenden Nachrichten für Aufsehen.

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Geri musste ins Krankenhaus

Am Sonntag meldete sich Geri mit einer besorgniserregenden Nachricht bei seinen Instagram-Followern. "Leider wurde ich gestern zusammengeschlagen und musste in der Nacht ins Krankenhaus", erklärte der 27-Jährige in seiner Story.

Doch damit nicht genug: Laut eigenen Angaben war die Situation sogar lebensbedrohlich. "Ich musste sogar reanimiert werden und hatte ein CT am Kopf", berichtete der Reality-Star. Mittlerweile gehe es ihm den Umständen entsprechend wieder besser. Er sei zwar noch etwas angeschlagen, bei seinem Kopf sei aber alles in Ordnung.

Geri auf Instagram
Geri auf Instagram
Instagram

Wie heftig die Attacke gewesen sein dürfte, zeigt auch ein Foto, das Geri in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Darauf ist sein blutiges Kinn zu sehen. Wer ihn angegriffen hat und wie es zu dem Vorfall kam, verriet er bislang nicht.

Geri auf Instagram
Geri auf Instagram
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Lisa weinte nach Liebes-Aus

Erst wenige Tage zuvor hatte seine Ex-Freundin Lisa mit einer emotionalen Instagram-Story für Schlagzeilen gesorgt. Unter Tränen verkündete sie am Donnerstag das überraschende Liebes-Aus. "Also, ich glaube, wie man sieht, geht's mir nicht so gut", erklärte die 28-Jährige sichtlich mitgenommen. Die Trennung sei für sie völlig "aus dem Nichts" gekommen.

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Besonders für ihren Sohn wolle sie jetzt stark bleiben. "Ich habe schon so viel geschafft und werde auch das schaffen", zeigte sich Lisa kämpferisch. Weitere Details über das plötzliche Beziehungsende wollte sie nicht preisgeben.

red, Akt. 02.11.2026, 08:48, 02.11.2026, 08:47
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