i Bill und Tom Kaulitz sind Gottschalks Nachfolger. IMAGO/Future Image; REUTERS "Nein, wir schauen es nicht" Gottschalk schwänzt "Wetten, dass?" mit Kaulitz-Brüdern Bill und Tom Kaulitz feiern im Dezember ihre Premiere bei "Wetten, dass..?". Thomas Gottschalk wird sich das Spektakel allerdings entgehen lassen. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. Dezember übernehmen Bill und Tom Kaulitz (37) erstmals die Moderation von "Wetten, dass..?". Doch einer wird die Premiere der Tokio-Hotel-Zwillinge ganz bewusst verpassen: Thomas Gottschalk (76). Der langjährige Gastgeber der Kultshow wird den Fernseher an diesem Abend nicht einschalten. Seine Frau Karina (64) verriet der Münchner "Abendzeitung": "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs."

Ob hinter der Entscheidung auch das angespannte Verhältnis zwischen Gottschalk und seinen Nachfolgern steckt? Immer wieder lieferten sich die drei in der Vergangenheit öffentliche Seitenhiebe und stichelten gegeneinander.

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Bleibt "Wetten, dass..?!" langfristig?

Für Bill und Tom dürfte der Auftritt jedenfalls eine besondere Herausforderung werden. Eigentlich ist zunächst nur eine einzige Ausgabe mit den beiden Musikern geplant.

Das Interesse scheint allerdings enorm: Der Kartenansturm soll so groß wie noch nie gewesen sein. Auch vor den Bildschirmen werden zahlreiche Zuschauer erwartet, die sich selbst ein Bild von den neuen Moderatoren machen wollen.

Das letzte Mal "Wetten, dass?" i ?

Gottschalk hält sich unterdessen mit einer Einschätzung zu seinen Nachfolgern zurück. Gegenüber der "Abendzeitung" gab er lediglich zu verstehen: "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums." Ob die Kaulitz-Brüder an die großen Erfolge der Kultsendung anknüpfen können, wird sich am 5. Dezember zeigen.