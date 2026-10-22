Söhne von Becker & Klum lassen es in Wien krachen

Promi-Nachwuchs im Rampenlicht: Bei den "Vienna Awards for Fashion & Lifestyle" in der Wiener Hofburg trafen am 21. Oktober zwei bekannte Familiennamen aufeinander.
Henry Samuel, Sohn von Heidi Klum und Seal, durfte sich bei der glamourösen Gala sogar über eine Auszeichnung freuen. Auch Elias Becker, der Sohn von Boris Becker und Barbara Becker, war mit dabei. Die beiden Promi-Söhne kennen sich schon länger und zeigten sich bereits öfter gemeinsam auf Events oder am roten Teppich. Nun trafen sie in Wien wieder aufeinander und posierten gemeinsam für die Fotografen.
Der 27-jährige Becker-Sohn erschien im eleganten schwarzen Smoking, während seine Mutter in einer silbern schimmernden Robe für einen stilvollen Auftritt sorgte. Henry und Elias nutzten den besonderen Abend auch für einen gemeinsamen Schnappschuss, der die beiden Promi-Söhne vereinte.
Die "Vienna Awards" gibt es bereits seit 2009. Mit aufwendigen Shows und internationalen Gästen zählt die Veranstaltung zu den wichtigen Treffpunkten der Fashion- und Lifestyle-Branche im deutschsprachigen Raum.
Neben den beiden jungen Männern versammelten sich zahlreiche bekannte Gesichter in der Hofburg, darunter Moderatorin Sylvie Meis, die durch den Abend führte, sowie Riccardo Simonetti mit seiner Mutter Anna. Die Gala bot damit nicht nur große Mode, sondern auch einen Blick auf die nächste Generation prominenter Familien.