i Heidi und Leni Klum haben die "Sex Pistols" für sich entdeckt. REUTERS/Yara Nardi; Instagram Klums überraschen bei Punkband Heidi & Leni feiern wilde Party mit den "Sex Pistols" Heidi und Leni Klum lassen es mit den "Sex Pistols" krachen. Ihr überraschender Ausflug in die Punk-Szene kommt allerdings nicht bei allen gut an. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heidi und Leni Klum tauschen Glamour gegen Punkrock! Statt rotem Teppich und Hollywood-Glamour stand für das Mutter-Tochter-Duo diesmal ein Konzert der legendären "Sex Pistols" auf dem Programm. Auf Instagram gewährte die "GNTM"-Moderatorin ihren Followern mit zahlreichen Videos Einblicke in den Auftritt der britischen Kultband.

Diese ist inzwischen ohne Originalsänger John Lydon alias Johnny Rotten unterwegs, dafür steht Frank Carter am Mikrofon. Die Stimmung schien bestens zu sein, wie einige geteilte Videos im Netz zeigen – doch nicht alle Fans können Heidi und Punk auf Anhieb zusammenbringen.

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Das sah keiner kommen

In den Kommentaren unter den Aufnahmen fallen die Reaktionen entsprechend unterschiedlich aus. "Ich hätte dich und Punk niemals in denselben Satz getan", wundert sich ein Fan über den Konzertbesuch. Ein anderer zeigt sich deutlich begeisterter: "Krass, was machst du denn bei den Sex Pistols? Sau gut!" Weniger überzeugt ist hingegen ein User, der die Kombination offenbar für wenig authentisch hält: "Also ist Punk wohl wirklich tot".

Eine Verbindung gibt es zwischen den Sex Pistols und Heidi Klum dennoch: Vivienne Westwood. Die britische Designerin und ihr damaliger Partner Malcolm McLaren waren maßgeblich an der Zusammenstellung und dem Management der Punkband beteiligt.

Klum selbst pflegt wiederum eine enge Freundschaft mit Westwoods Witwer Andreas Kronthaler und unterstützt ihn und das Label regelmäßig. So lief sie bereits selbst für die Marke über den Laufsteg und küsste den österreichischen Designer 2025 bei seiner Show im Rahmen der Pariser Fashion Week.