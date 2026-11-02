i Michelle erfindet sich nach ihrem Karriere-Aus mit rasiertem Kopf neu. IMAGO/Jan Huebner; Instagram Kopf rasiert nach Karriere-Aus Voller Blut & Messer! Michelle teilt verstörendes Bild Michelle tauscht Schlager-Glamour gegen Grusel-Look: Mit grauem Buzzcut und einem blutigen Halloween-Streich überrascht sie jetzt ihre Fans. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 12:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange blonde Haare und glitzernde Bühnenoutfits gehören für Michelle offenbar der Vergangenheit an. Die ehemalige Schlagersängerin hat sich nicht nur musikalisch verabschiedet, sondern auch optisch einen radikalen Neustart gewagt.

Nach ihrem Abschied beim "Schlagerbooom" widmet sich die 54-Jährige inzwischen einem neuen Leben als Heilerin. Dafür wollte sie offenbar auch alte Energien loslassen und trennte sich von ihrer blonden Mähne. Auf Instagram präsentiert sie sich nun mit einem grauen, rasierten Buzzcut.

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Doch ihr neuester Schnappschuss dürfte bei manchen Fans für einen kurzen Schreckmoment gesorgt haben: Mit ihrer neuen Frisur ist Michelle auf den ersten Blick nicht wiederzuerkennen. Blutverschmiert rammt sie jedoch ihrem Kumpel Walter Ries ein Messer in den Kopf!

Keine Panik: Die Sängerin ist keineswegs durchgedreht. Hinter der blutigen Szene steckt lediglich ein schauriger Halloween-Scherz.

"Ein bisschen Spaß muss sein"

Walter nimmt die Aktion ebenfalls mit Humor und schreibt zum Bild: "Sie hat mich umgebracht". Auch die Fans lassen sich den Spaß nicht verderben und reagieren mit zahlreichen Kommentaren.

Schlagersängerin Michelle - die besten Bilder i ?

"Ein bisschen Spaß muss sein", findet etwa ein User. Andere nehmen das makabre Foto zum Anlass für kleine Seitenhiebe auf Michelles Ex-Verlobten Eric Philippi: "Das müsste Eric sehen", schreibt ein Follower. "Das ist doch der Falsche", legt ein anderer scherzhaft in die Richtung nach.