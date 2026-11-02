i Britney Spears im Streit mit Jamie Lynn. Instagram Mittelfinger-Attacke "Suche neue Familie" – Britney rechnet mit Schwester ab Der Familienstreit bei den Spears eskaliert erneut! Popstar Britney Spears (44) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre jüngere Schwester Jamie Lynn (35) Von Heute Entertainment 02.11.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Britney Spears scheint der Familienfrieden erneut in weiter Ferne zu liegen. Die Sängerin hat am Montag einen Instagram-Beitrag veröffentlicht, der es in sich hat.

Zu sehen ist eine Szene aus dem Film "Uptown Girls", in der Dakota Fannings Figur den Mittelfinger zeigt und genervt die Augen verdreht. Dazu schreibt Britney eine Botschaft, die sich direkt gegen ihre Familie richtet.

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"Ich werde mir eine neue Familie suchen!"

"Ich werde mir eine neue Familie suchen!", erklärt die 44-Jährige in ihrem Posting. Dann erhebt sie einen konkreten Vorwurf gegen ihre jüngere Schwester Jamie Lynn.

Diese habe ihr während der Corona-Pandemie nicht ein einziges Mal erlaubt, ihre Tochter Ivey in den Arm zu nehmen, obwohl Britney sie bei Besuchen in Louisiana sehen wollte.

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Die Sängerin spricht dabei von Aufenthalten, die jeweils zwei Wochen gedauert hätten.

Ob sich die Ereignisse tatsächlich so zugetragen haben, ist bislang nicht unabhängig bestätigt. Jamie Lynn hat auf die neuen Anschuldigungen zunächst nicht öffentlich reagiert.

Auch gegen Ex-Mann teilt sie aus

Doch damit nicht genug! Im selben Beitrag richtet Britney auch einen Vorwurf gegen ihren früheren Ehemann Kevin Federline (48).

Dieser habe ihr nicht einmal erlaubt, die Toilette zu benutzen, wenn sie ihre gemeinsamen Kinder bei ihm zu Hause abgeholt habe, behauptet die Sängerin.

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Britney und Kevin waren von 2004 bis 2007 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, Sean Preston und Jayden James. Eine öffentliche Stellungnahme Federlines zu den aktuellen Aussagen lag zunächst nicht vor.

Familienstreit dauert seit Jahren

Dass das Verhältnis zwischen Britney und ihrer Familie schwierig ist, ist längst bekannt.

Besonders nach dem Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft im November 2021 erhob die Sängerin immer wieder Vorwürfe gegen ihre Angehörigen. Auch ihre Schwester Jamie Lynn blieb davon nicht verschont.

In ihrer 2023 veröffentlichten Autobiografie "The Woman in Me" warf Britney ihr unter anderem vor, aus ihrer schwierigen Lebenssituation öffentlich Kapital geschlagen zu haben.

Jamie Lynn wiederum erklärte in der Vergangenheit, dass sie ihre Schwester liebe, das Verhältnis innerhalb der Familie aber kompliziert sei. Nun scheint der Streit erneut aufgeflammt zu sein.