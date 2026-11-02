i Sanji entfesselt neue Kräfte. Toei Animation Kapitel bestätigt es "One Piece"-Hammer – Sanji wird zu Ruffys Schutzschild Ik Kapitel 1197 wächst Sanji über sich hinaus. Doch hinter seiner gewaltigen neuen Kraft steckt eine überraschend emotionale Erkenntnis. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 11:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit fast 30 Jahren begleiten Fans die Abenteuer von Monkey D. Ruffy und seiner Strohhutbande. Besonders beliebt ist dabei der Koch Sanji, der nicht nur mit seinen mächtigen Tritten, sondern auch mit seinem großen Herzen immer wieder für Aufsehen sorgt.

Im frisch veröffentlichten Kapitel 1197 von Eiichiro Odas Manga erlebt der blonde Kämpfer nun einen seiner wichtigsten Momente überhaupt.

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Achtung: Der folgende Artikel enthält massive Spoiler zum aktuellen "One Piece"-Kapitel.

Sanji stellt sich seiner Vergangenheit

Während seines erbitterten Kampfes gegen den Heiligen Killingham auf der Rieseninsel Elbaf erinnert sich Sanji an seine schwierige Kindheit.

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Als Sohn der Familie Vinsmoke wuchs er mit Geschwistern auf, deren Körper genetisch verändert wurden. Sanji lehnte diese unmenschlichen Experimente stets ab. Die Vorstellung, selbst zu einer solchen Kampfmaschine zu werden, erfüllte ihn mit Abscheu.

Doch jetzt erkennt er, wie sehr diese Vergangenheit sein Verhältnis zum eigenen Körper geprägt hat.

In Gedanken kehrt er zu wichtigen Menschen seines Lebens zurück, darunter sein Ziehvater Jeff und seine Schwester Reiju. Dabei begreift Sanji, dass sein Körper ihn durch unzählige Kämpfe getragen hat – und dass auch er selbst Schutz verdient.

"Zorro ist sein Schwert, ich sein Schild"

Besonders emotional wird es, als Sanji über seine Rolle innerhalb der Strohhutbande nachdenkt. Er sieht Lorenor Zorro als Ruffys Schwert. Sich selbst möchte er dagegen zu dessen Schild machen.

Eine bemerkenswerte Aussage, schließlich liefern sich Sanji und Zorro seit Beginn ihrer gemeinsamen Reise immer wieder heftige Streitereien.

Doch der Gedanke zeigt, wie sehr sich die beiden Kämpfer ergänzen: Während Zorro seine Gegner mit seinen Schwertern bezwingt, will Sanji vor allem jene Menschen beschützen, die ihm wichtig sind.

Neue Kraft überrascht sogar seinen Gegner

Diese Erkenntnis führt schließlich zu einem gewaltigen Kräftezuwachs.

Sanji verstärkt seine brennenden Tritte mit mächtigem Haki und kann damit sogar Killinghams gefürchtete Rüstung durchbrechen. Schwarze Blitze begleiten seine Angriffe – ein Hinweis auf das sogenannte Königshaki.

Die seltene Fähigkeit gehört zu den mächtigsten Kräften der gesamten "One Piece"-Welt. Auch Ruffy und Zorro verfügen darüber.

Sanji trifft Killingham schließlich so heftig, dass dessen Helm zerbricht und der Gegner Blut spuckt.

Damit macht der Koch einen entscheidenden Schritt nach vorne. Doch die wichtigste Botschaft des Kapitels ist eine andere: Wer seine Freunde beschützen will, muss lernen, auch sich selbst zu lieben.