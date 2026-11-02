i Wo ist eigentlich Jack Nicholson? www.PPS.at Das war's wohl "Ist verschwunden!" Douglas spricht über Jack Nicholson Seit 16 Jahren steht Jack Nicholson (89) nicht mehr vor der Filmkamera. Öffentliche Auftritte sind zur absoluten Seltenheit geworden. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er war der Joker in "Batman", versetzte in "Shining" Millionen Kinobesucher in Angst und Schrecken und gewann gleich drei Oscars. Doch von Jack Nicholson ist in Hollywood seit Jahren kaum noch etwas zu sehen.

Nun gibt Michael Douglas einen seltenen Einblick in das Leben seines berühmten Freundes.

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Bei einer Veranstaltung im walisischen Swansea, wo Douglas seine Memoiren "One Helluva Ride" vorstellte, wurde der Schauspieler auf Nicholson angesprochen.

Seine Antwort fällt überraschend deutlich aus.

"Er arbeitet nicht mehr"

"Er arbeitet nicht mehr. Ihm geht es gut. Er ist verschwunden. Das weiß ich", erklärt Douglas über seinen langjährigen Weggefährten.

Damit macht der 82-Jährige deutlich, dass Nicholson offenbar kein Interesse mehr daran hat, nach Hollywood zurückzukehren.

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Eine offizielle Rücktrittserklärung gab der dreifache Oscarpreisträger zwar nie ab. Seinen letzten Film drehte er allerdings bereits 2010.

Damals stand Nicholson für die romantische Komödie "Woher weißt du, dass es Liebe ist" gemeinsam mit Reese Witherspoon, Owen Wilson und Paul Rudd vor der Kamera.

Seitdem ist es um den einstigen Hollywood-Superstar ruhig geworden.

"Er läuft in seinen Hausschuhen herum"

Doch wie geht es Nicholson heute?

Auch darauf hat Douglas eine Antwort. Die beiden Männer stehen nämlich weiterhin in Kontakt. "Ich sehe ihn noch immer, aber es geht ihm gut", versichert er.

Dann verrät er ein Detail aus Nicholsons Alltag: Der Schauspieler halte sich überwiegend rund um sein Zuhause auf und laufe dort in seinen Hausschuhen herum. Für Douglas ist dieser Rückzug durchaus nachvollziehbar. "Er hat es verdient. Ich verstehe das", erklärt er.

Schließlich habe sein Freund jahrzehntelang zu den gefragtesten Schauspielern der Welt gehört.

Ein Wunsch blieb unerfüllt

Die beiden Hollywood-Legenden verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft.

Bereits 1975 arbeiteten sie am Film "Einer flog über das Kuckucksnest" zusammen. Douglas war damals als Produzent beteiligt, Nicholson spielte die Hauptrolle und erhielt dafür seinen ersten Oscar.

Trotz ihrer engen Verbindung standen die beiden allerdings nie gemeinsam als Schauspieler vor der Kamera. Ein Umstand, den Douglas bis heute bedauert.

"Ich hätte gerne mit Jack gespielt", gesteht er.

Seltene Auftritte sorgen für Aufsehen

In den vergangenen Jahren wurde immer wieder über Nicholsons Rückzug spekuliert. Tatsächlich zeigt sich der 89-Jährige nur noch äußerst selten in der Öffentlichkeit.

Eine Ausnahme machte er im Februar 2025, als er bei der großen Jubiläumsshow von "Saturday Night Live" überraschend vor der Kamera erschien und Adam Sandler ankündigte.

Seither ist es wieder ruhig um ihn geworden.

Doch zumindest eine Nachricht dürfte seine Fans beruhigen: Laut Michael Douglas geht es der Hollywood-Legende gut.