i Natascha Ochsenknecht will ihr Geld zurück. IMAGO/BREUEL-BILD Vor laufenden Kameras "Wo sind 20.000 Euro?" – Ochsenknecht schießt gegen Ex Neun Jahre nach ihrer Trennung fliegen bei Natascha Ochsenknecht (62) und ihrem Ex-Verlobten Umut Kekilli (42) erneut die Fetzen! Von Heute Entertainment 02.11.2026, 16:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollen bei "Eating with my Ex VIP" ehemalige Liebespaare noch einmal gemeinsam am Tisch sitzen, um über ihre Vergangenheit zu sprechen. Bei Natascha Ochsenknecht und dem ehemaligen Fußballprofi Umut Kekilli wird daraus allerdings eine handfeste Abrechnung.

Die beiden waren mit Unterbrechungen rund acht Jahre ein Paar, zeitweise sogar verlobt. 2017 folgte das endgültige Liebes-Aus.

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Jetzt treffen sie für die neue Paramount+-Show wieder aufeinander. Und Natascha hat noch eine Rechnung offen.

"Wann bekomme ich meine 20.000 Euro zurück?"

Ohne lange um den heißen Brei herumzureden, konfrontiert die 62-Jährige ihren früheren Partner mit einer brisanten Frage: "Wann bekomme ich meine 20.000 Euro zurück?", will sie wissen.

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Hintergrund ist offenbar ein gemeinsames Geschäftsprojekt. Laut "Bunte" sollte Umut als Geschäftsführer in einem Geschäft einsteigen und dafür auch eigenes Geld investieren. Nach Nataschas Darstellung blieb dieses Geld jedoch aus.

Und die geforderten 20.000 Euro sollen nicht einmal die gesamte Summe sein: "Es war eigentlich viel, viel mehr", erklärt Ochsenknecht gegenüber dem Magazin.

"Wann bekomme ich meine 20.000 Euro zurück?"

Umut reagiert auf die Forderung überrascht und stellt die angeblichen Schulden infrage: "Ich weiß nicht, wo diese Summe herkommt – jetzt auf einmal. Hast du das denn schriftlich von mir, dass du mir sowas sagst?", entgegnet er.

Eine Antwort, die Natascha offenbar überhaupt nicht gefällt: "Jetzt kommt die Arschloch-Nummer", schimpft sie.

Dann fordert sie ihren Ex auf, wenigstens ehrlich zu sein: "Sag mir doch ins Gesicht: 'Du wirst die Summe nie sehen!' Dann ist das Thema für mich erledigt." Für die 62-Jährige gehe es dabei nicht nur ums Geld, sondern auch um Vertrauen.

"Geld ist für mich eine Ehrensache"

Im Gespräch mit "Bunte" erklärt Ochsenknecht, warum sie die Angelegenheit bis heute beschäftigt: "Geld ist für mich eine Ehrensache", stellt sie klar.

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Bereits ihre Scheidung von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70) sei von schwierigen finanziellen Auseinandersetzungen begleitet gewesen. Dass sie nach eigener Darstellung später auch mit Umut ähnliche Erfahrungen machen musste, habe sie besonders verletzt.

Doch Geld ist nicht der einzige Streitpunkt zwischen den beiden.

Auch ein Seitensprung kommt zur Sprache

Ihre langjährige Beziehung zerbrach 2017 unter anderem an Umuts Untreue. In der Sendung räumt der ehemalige Fußballprofi einen einmaligen Seitensprung ein. Er habe damals eine großartige Beziehung aufs Spiel gesetzt und diesen Fehler bitter bereut.

Für Natascha war die Sache allerdings klar: "Wir hatten eine super Zeit, bis er es verkackt hat. Und dann war für mich Schluss." Trotz des hitzigen Wiedersehens bereut sie ihre Teilnahme an der Sendung nicht.

"Für mich war es eine sehr gute Entscheidung. Für die andere Seite, glaub ich, eher weniger", sagt sie. Umut sieht das tatsächlich anders. Seine Ex habe bei mehreren Themen übertrieben, kritisiert er.

Ob Natascha die geforderten 20.000 Euro jemals zurückbekommt, bleibt offen. Die behauptete Schuld ist jedenfalls umstritten.