i Eiichiro Oda hat einen Schatz versteckt. One Piece Alle wollen es wissen "One Piece"-Schöpfer versenkt größtes Geheimnis im Meer Seit fast 30 Jahren rätseln Millionen Fans darüber, was sich hinter dem "One Piece" verbirgt. Schöpfer Eiichiro Oda kennt die Antwort längst. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 17:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eines der größten ungelösten Rätsel der Anime- und Manga-Geschichte: Was ist eigentlich das "One Piece"?

Seit 1997 begleitet die Frage die Abenteuer von Monkey D. Ruffy und seiner Strohhutbande. Unzählige Theorien kursieren im Internet. Manche Fans vermuten einen gewaltigen Schatz, andere ein Geheimnis, das die gesamte Weltordnung verändern könnte.

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Nur einer kennt die Wahrheit ganz genau: Manga-Erfinder Eiichiro Oda (51). Und der hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um sein Geheimnis zu bewahren.

651 Meter unter der Meeresoberfläche

Anlässlich eines unglaublichen Meilensteins schrieb Oda erstmals nieder, was das legendäre "One Piece" tatsächlich ist und welche Wahrheit sich hinter Ruffy verbirgt.

Anschließend zerriss der Zeichner das Blatt in zwei Teile.

Die obere Hälfte wurde im März in den japanischen Tageszeitungen "Asahi Shimbun" und "Yomiuri Shimbun" abgedruckt. Sie enthält lediglich die Einleitung zu den beiden großen Geheimnissen. Die untere Hälfte mit der eigentlichen Antwort verschwand dagegen in einer kleinen Schatztruhe.

Diese wurde in einer druckfesten Glaskugel versiegelt und anschließend an einem geheim gehaltenen Ort im Ozean versenkt.

In rund 651 Metern Tiefe liegt damit die Antwort auf eine Frage, die Millionen Menschen seit Jahrzehnten beschäftigt.

Ein offizielles Video dokumentiert die spektakuläre Aktion.

Fans wollen selbst auf Schatzsuche gehen

Im Internet sorgte die ungewöhnliche Idee für Begeisterung. Manche Fans scherzten sogar darüber, selbst in See stechen und nach der geheimnisvollen Truhe suchen zu wollen.

Die Parallele zur Geschichte könnte kaum passender sein: Auch in "One Piece" beginnt das große Piratenzeitalter, nachdem der legendäre Piratenkönig Gol D. Roger von einem Schatz erzählt, den er irgendwo auf der Welt hinterlassen hat.

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Nun hat Oda gewissermaßen seinen eigenen Schatz versteckt.

Allerdings handelt es sich nicht um eine Einladung zu einer echten Schatzsuche. Die Aktion wurde gemeinsam mit japanischen Meeresforschern geplant. Die versenkte Kapsel soll später wieder geborgen werden.

Wann wird das Geheimnis gelüftet?

Die Antwort soll erst veröffentlicht werden, wenn die Geschichte von "One Piece" abgeschlossen ist.

Wann das sein wird, steht weiterhin nicht fest. Obwohl sich der Manga bereits in seiner letzten großen Saga befindet, hat Oda noch keinen verbindlichen Termin für das Finale genannt.

Anlass für die außergewöhnliche Aktion war übrigens ein weiterer Rekord: Im März 2026 überschritt "One Piece" die Marke von 600 Millionen weltweit in Umlauf gebrachten Manga-Exemplaren.

Damit gehört die Geschichte zu den erfolgreichsten Comic-Reihen aller Zeiten.

Für die Fans bleibt vorerst nur eines: weiter miträtseln.