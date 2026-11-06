i Laut Polizei soll der junge Mann unter falschem Vorwand Entrümpelungsaufträge an verschiedene Unternehmen vergeben haben. iStock Weitere Opfer befürchtet "Immo-Manager" ergaunerte 124.000 Euro von Firmen Ein 24-Jähriger soll sich als Immobilienmanager ausgegeben und mehrere Firmen in Wien und NÖ um insgesamt 124.400 Euro betrogen haben. Von Victoria Carina Frühwirth 06.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein dreister Betrugsfall beschäftigt die Ermittler in Niederösterreich! Ein 24-jähriger Österreicher soll sich seit Anfang September 2026 als Manager einer Immobiliengesellschaft ausgegeben und mit einer ausgeklügelten Masche mehrere Unternehmen um hohe Geldbeträge gebracht haben.

Firmen zahlten hohe Sicherheitsleistungen

Laut Polizei soll der junge Mann unter falschem Vorwand Entrümpelungsaufträge an verschiedene Unternehmen vergeben haben. Die Aufträge wurden dabei ohne die erforderliche Ausschreibung angeboten.

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Um die vermeintlichen Aufträge zu erhalten, mussten die Firmen branchenübliche Sicherheitsleistungen hinterlegen. Diese kassierte der Beschuldigte entweder per Überweisung oder direkt in bar. Mindestens vier Verantwortliche von Firmen aus Wien und Niederösterreich fielen auf die Masche herein. Insgesamt sollen sie 124.400 Euro an den mutmaßlichen Betrüger gezahlt haben.

24-Jähriger gesteht, Polizei vermutet weitere Opfer

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich kamen dem 24-Jährigen schließlich auf die Spur. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Österreicher laut Polizei umfassend geständig.

Am Mittwoch, 4. November, klickten für den Verdächtigen die Handschellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde er festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Polizei sucht jetzt nach weiteren Geschädigten

Die Ermittlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 24-Jährige mit seiner Masche noch weitere Unternehmen geschädigt haben könnte.

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Mögliche weitere Opfer werden deshalb gebeten, sich beim Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu melden.