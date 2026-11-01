i Symbolbild von wertvollen Mercedes-Boliden iStock (Symbol) Niederösterreich Luxusauto-Coup! Zwei Männer nach Betrugsversuch in Haft Erst sieben Autos im Millionenwert, dann ein teurer Pkw: Zwei Männer sollen Autohäuser mit gefälschten Unterlagen getäuscht haben. Von Niederösterreich Heute 01.11.2026, 21:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Betrugsversuch mit Luxusautos beschäftigt die Polizei in Niederösterreich. Zwei Männer (30, 41) sollen versucht haben, bei Autohäusern hochwertige Fahrzeuge mit gefälschten Bankunterlagen zu finanzieren. Nun sitzen beide in Haft.

Sieben Fahrzeuge im Millionenwert

Anfang Oktober erhielt ein Autohändler in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) eine Finanzierungsanfrage einer Firma für gleich sieben Fahrzeuge im siebenstelligen Eurobereich. Dazu wurden auch Bankunterlagen übermittelt. Eine Überprüfung bei der Bank ergab allerdings, dass die Dokumente gefälscht waren. Nach einem Telefonat mit einem Verkäufer ließen die zunächst unbekannten Täter von ihrem Vorhaben ab.

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Polizei schlug im Autohaus zu

Ende Oktober meldeten sich Unbekannte bei einem Autohaus in Wiener Neustadt und interessierten sich für einen Pkw im sechsstelligen Eurobereich. Am 28. Oktober erschienen zwei Männer persönlich im Geschäft.

Erst Perchtoldsdorf, dann Wr. Neustadt

Weil sie unter demselben Firmennamen wie beim Vorfall in Perchtoldsdorf auftraten und die Vorgehensweise ähnlich war, griff die Polizei ein. Beamte des operativen Kriminaldienstes Wiener Neustadt nahmen einen 30-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg und einen 41-jährigen serbischen Staatsbürger vorläufig fest.

Beide nicht geständig

Bei ihren Einvernahmen zeigten sich beide nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden die Beschuldigten in die Justizanstalten Wiener Neustadt beziehungsweise Korneuburg eingeliefert.