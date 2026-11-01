i Symbolbild eines Alko-Tests APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Bezirk Neunkirchen Alko-Lenker kracht ungebremst in Auto – zwei Verletzte Ein 39-Jähriger ohne Führerschein krachte auf der B17 bei Enzenreith in ein stehendes Auto. Zwei Menschen wurden verletzt. Von Niederösterreich Heute 01.11.2026, 18:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend (31. Oktober) auf der B17 im Gemeindegebiet von Enzenreith (Bezirk Neunkirchen). Ein alkoholisierter Lenker (39), der zudem keinen gültigen Führerschein besitzt, krachte ungebremst in das Heck eines vor einer Baustellenampel wartenden Autos.

Paar wartete vor roter Ampel

Gegen 22.45 Uhr war ein 58-Jähriger gemeinsam mit seiner 63-jährigen Lebensgefährtin von Gloggnitz in Richtung Neunkirchen unterwegs. Im Bereich einer Baustelle musste der Mann seinen Wagen wegen einer roten Ampel anhalten. Dort wird der Verkehr derzeit wechselseitig geführt, es gilt Tempo 30.

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Zur gleichen Zeit näherte sich ein 39-jähriger Kleintransporter-Lenker. Laut Polizei fuhr dieser ungebremst gegen das Heck des stehenden Pkw.

Alkotest verlief positiv

Durch den heftigen Aufprall wurden der 58-Jährige und seine Lebensgefährtin unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Neunkirchen gebracht und dort ambulant behandelt.

Der 39-jährige Unfalllenker blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, besitzt der Mann keine gültige Lenkerberechtigung. Ein durchgeführter Alkotest verlief zudem positiv. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.