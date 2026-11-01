Böller bei privater Party gezündet – Großeinsatz

Eine private Halloween-Party in Baden endete mit einem Großeinsatz. 45 Personen waren betroffen, drei mussten medizinisch versorgt werden.
Eine private Halloween-Party ist in der Nacht auf Sonntag in Baden (Niederösterreich) völlig aus dem Ruder gelaufen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Rettung, Feuerwehr und Polizei mussten anrücken. Vermutlich war ein Böller in einem Innenraum gezündet worden.
Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude umgehend. Laut Notruf Niederösterreich waren insgesamt 45 Personen von dem Vorfall betroffen. Drei Partygäste benötigten medizinische Hilfe: Zwei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, eine weitere musste wegen einer Panikattacke betreut werden.
Auch andernorts in Niederösterreich hatten die Rettungskräfte in der Halloween-Nacht alle Hände voll zu tun. Wie Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich laut APA berichtete, wurde ein besonders hohes Einsatzaufkommen verzeichnet.
Zahlreiche Stürze, übermäßiger Alkoholkonsum und unterschiedlichste Verletzungen hielten die Rettungsdienste auf Trab. Viele Betroffene mussten medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.