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Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Symbolbild.
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Verletzte in Baden

Böller bei privater Party gezündet – Großeinsatz

Einsatz bei einer privaten Halloween-Party in Baden: Rund 45 Personen waren dabei, mehrere mussten medizinisch versorgt werden.
Von Niederösterreich Heute
01.11.2026, 10:42
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Eine private Halloween-Party in Baden endete mit einem Großeinsatz. 45 Personen waren betroffen, drei mussten medizinisch versorgt werden.

Verstärkte Kontrollen – Böller-Wahnsinn in Gemeindebau

Eine private Halloween-Party ist in der Nacht auf Sonntag in Baden (Niederösterreich) völlig aus dem Ruder gelaufen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Rettung, Feuerwehr und Polizei mussten anrücken. Vermutlich war ein Böller in einem Innenraum gezündet worden.

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Haus musste evakuiert werden

Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude umgehend. Laut Notruf Niederösterreich waren insgesamt 45 Personen von dem Vorfall betroffen. Drei Partygäste benötigten medizinische Hilfe: Zwei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, eine weitere musste wegen einer Panikattacke betreut werden.

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Zahlreiche Einsätze in Halloween-Nacht

Auch andernorts in Niederösterreich hatten die Rettungskräfte in der Halloween-Nacht alle Hände voll zu tun. Wie Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich laut APA berichtete, wurde ein besonders hohes Einsatzaufkommen verzeichnet.

Halloween im Job! Was erlaubt ist und was nicht

Zahlreiche Stürze, übermäßiger Alkoholkonsum und unterschiedlichste Verletzungen hielten die Rettungsdienste auf Trab. Viele Betroffene mussten medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

red, 01.11.2026, 10:42
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