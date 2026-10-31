i Gina Wörgötter (Grüne) freut sich über den Defibrillator. privat Lebensretter rund um die Uhr Neuer Defibrillator in Gablitz kann jetzt Leben retten Gablitz hat einen zweiten öffentlich zugänglichen Defibrillator. Die Geräte sind rund um die Uhr erreichbar und sollen im Ernstfall Leben retten. Von Victoria Carina Frühwirth 31.10.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Herzstillstand kann jeden treffen, und dann zählt jede Sekunde. In Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) wurde jetzt ein zweiter öffentlich zugänglicher Defibrillator montiert. Auf Initiative von Gemeinderätin Gina Wörgötter stehen damit zwei lebensrettende Geräte rund um die Uhr zur Verfügung.

Hier findest du die beiden Defis

Ein Defibrillator befindet sich beim Gemeindeamt, außen rechts neben der Eingangstür. Der zweite wurde an der Außenmauer des Sportplatzes angebracht. Die Beschilderung soll in Kürze folgen. Beide Standorte sind auch auf der Homepage des Definetzwerks auffindbar.

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"Ein Defibrillator ersetzt keinen Notarzt. Aber angesichts der von der NÖ Landesregierung geplanten Kürzungen im Gesundheitsbereich ist es umso wichtiger, dass die Gemeinden selbst für mehr Sicherheit sorgen", betont Wörgötter. Die Gemeinderätin ist selbst diplomierte Krankenpflegerin und setzt sich auch für den Erhalt des Notarztstützpunktes ein.

Kostenlose Schulung am 6. November

Die Angst vor einer falschen Anwendung will Wörgötter den Menschen nehmen. "Sobald man das Gerät öffnet, führt es einen durch alle notwendigen Schritte, inklusive der Herzdruckmassage", erklärt sie.

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Wer die Handhabung selbst ausprobieren möchte, hat dazu am 6. November von 13 bis 15 Uhr im Gemeindeamt Gablitz Gelegenheit. Bei einer kostenlosen Schulung können Interessierte die Anwendung üben und Fragen stellen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Defis sollen folgen

Mit den beiden Geräten ist für Wörgötter noch lange nicht Schluss. Ziel sei eine möglichst flächendeckende Versorgung. Die Laabacher Weinschenke habe bereits einen eigenen Defibrillator angeschafft, der zumindest während der Öffnungszeiten zur Verfügung steht.

Die Bilder des Tages i ?

"Nun wäre es fein, wenn sich noch mehr Sponsoren finden, um Gablitz herzsicherer zu machen!", hofft Wörgötter. Denn im Ernstfall kann ein rasch erreichbarer Defibrillator den entscheidenden Unterschied machen.