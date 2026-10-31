i Die neugierigen Erdmännchen freuen sich schon auf Besucher. Tierpark Stadt Haag Exklusivprogramm verfügbar Tierpark Stadt Haag: Erdmännchen-Tour heiß begehrt Den Erdmännchen ganz nahe kommen: Im Tierpark Stadt Haag startet am 3. November die Buchung für ein besonderes Tiererlebnis 2027. Von Victoria Carina Frühwirth 31.10.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sind neugierig, aufgeweckt und bei den Besuchern besonders beliebt: die Erdmännchen im Tierpark Stadt Haag (Bezirk Amstetten). Wer den putzigen Tieren einmal ganz nahe kommen möchte, hat jetzt wieder die Gelegenheit dazu. Ab 3. November können die exklusiven Erdmännchen-Begegnungen für das Jahr 2027 gebucht werden. Doch Interessenten sollten schnell sein!

Oft ein Jahr vorher ausgebucht

"Man kann ab 3. November exklusive Begegnungen mit unseren Erdmännchen buchen", erklärt Tierpark-Leiterin Claudia Königsecker im "Heute"-Gespräch. Das Besondere daran: Die Besucher dürfen sogar das Gehege der kleinen Wüstenbewohner betreten. "Dabei kann man als Gruppe mit bis zu fünf Personen ins Gehege gehen und schauen, ob die Erdmännchen zu einem kommen. Unsere Tiere sind sehr neugierig und aufgeweckt", erzählt Königsecker.

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Allerdings ist das Erlebnis heiß begehrt. Die Tierpark-Chefin warnt: "Man muss die exklusiven Begegnungen aber früh buchen, denn oft sind sie schon ein Jahr vorher ausgebucht!"

45 Minuten bei den Wüstenbewohnern

Das Erdmännchen-Erlebnis dauert rund 45 Minuten und wird von 1. März bis 30. September 2027 angeboten. Eine Gruppe mit maximal fünf Personen bezahlt 130 Euro, der reguläre Tierparkeintritt kommt noch dazu. Kinder dürfen ab sechs Jahren teilnehmen, mindestens ein Erwachsener muss dabei sein.

Die Bilder des Tages i ?

Die Buchung ist ab 3. November direkt über die Homepage des Tierparks möglich unter dem Reiter Besucher/Führungen & Erlebnisse.