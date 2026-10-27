i Gleich zweimal waren die Feuerwehren im Bezirk Amstetten innerhalb weniger Stunden gefordert. Bfkdo Amstetten / Feuerwehr Nabegg Crash-Serie am Feiertag Zwei Unfälle in Amstetten – vier Personen im Spital Gleich zwei Verkehrsunfälle hielten die Feuerwehren im Bezirk Amstetten auf Trab. Vier Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Von Victoria Carina Frühwirth 27.10.2026, 18:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gleich zweimal waren die Feuerwehren im Bezirk Amstetten innerhalb weniger Stunden gefordert. In Neustadtl an der Donau krachte ein Autolenker gegen einen Baum, in Viehdorf kollidierten zwei Pkw. Insgesamt mussten vier Personen ins Krankenhaus gebracht werden.

Lenker kracht gegen Baum

Der erste Einsatz führte die Feuerwehr Nabegg mitten in der Nacht nach Neustadtl an der Donau. Ein Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen, in einen Straßengraben gerutscht und anschließend gegen einen Baum geprallt. Der Lenker konnte selbst den Notruf absetzen. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

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Unfälle im Bezirk Amstetten i ?

Für die Feuerwehrleute begann daraufhin eine aufwendige Bergung. Mit technischem Geschick gelang es den Einsatzkräften, das beschädigte Auto sicher aus der Böschung zu holen.

Drei Verletzte bei Kollision am Nationalfeiertag

Nur wenig später folgte der nächste Einsatz im Bezirk. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, krachte es gegen 11.03 Uhr auf der Straße zwischen Viehdorf und Hainstetten. Zwei Autos waren miteinander kollidiert, drei Personen wurden dabei verletzt.

Die Feuerwehr Viehdorf hatte dabei Glück im Unglück: Die Feuerwehrkräfte befanden sich gerade im Feuerwehrhaus, wo sie nach dem Helferfest vom Vortag aufräumten. Sie konnten deshalb besonders rasch ausrücken.

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Feuerwehr versorgt Verletzte

Am Unfallort übernahmen die Feuerwehrleute sofort die Erstversorgung der drei Verletzten, bis das Rote Kreuz eintraf. Gleichzeitig sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr.

Die Bilder des Tages i ?

Anschließend wurden die beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn entfernt und die Straße gereinigt.