i Die Lichter des Parkhauses sorgen bei dem Amstettener für schlaflose Nächte. Leserreporter Ärger in Amstetten Schlaflos! Anrainer leidet unter Parkhaus-Beleuchtung Ein Niederösterreicher aus Amstetten ist verärgert: Helle Lichter eines Parkhauses sorgen bei ihm für schlaflose Nächte. Von Community Heute 20.10.2026, 22:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlaflose Nächte in Amstetten (Niederösterreich)! Ein Anrainer eines Einkaufszentrums beklagt sich über die grelle Außenbeleuchtung des Einkaufszentrums. Besonders in den späten Abend- und Nachtstunden würden die LED-Lichter und die Beleuchtung der obersten Parkgaragenbereiche direkt in seine Wohn- und Schlafräume strahlen.

"Unangenehm hell"

Die intensive Lichteinstrahlung beeinträchtige seine Nachtruhe und Lebensqualität erheblich, schildert der Betroffene. Selbst außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten sei es in seinen Räumen unangenehm hell.

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"Durch die dauerhafte, intensive Lichteinstrahlung wird meine Nachtruhe erheblich gestört. Dies stellt eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität für mich dar", so der Niederösterreicher.

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Der Anrainer habe bereits versucht, mit der Centerleitung eine Lösung zu finden. Er schlug unter anderem eine nächtliche Dimmung der Beleuchtung oder die Anbringung eines Blendschutzes vor. Laut seinen Angaben sei er mit seinem Anliegen beim Betreiber jedoch auf wenig Entgegenkommen gestoßen.

Haustechnik prüft technische Störung

Gegenüber "Heute" erklärte eine Pressesprecherin des Einkaufszentrums, dass ihr dazu keine Beschwerde vorliege, aber das Problem bekannt sei. Deshalb seien die Beleuchtungszeiten des Parkdecks 4 und der LED-Anlage schon vor längerer Zeit reduziert worden. Zudem sei das Parkdeck mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

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Haustechnik soll prüfen

Eine aktuelle Beschwerde liege dem Betreiber allerdings nicht vor. Die Haustechnik werde nun prüfen, ob möglicherweise eine technische Störung bei der Lichtsteuerung vorliegt.

Die Pressesprecherin bietet dem betroffenen Anrainer außerdem an, sich persönlich um die Klärung und mögliche weitere Verbesserungen zu kümmern.