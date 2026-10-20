Raser (20) kracht in Hauswand – fünf Verletzte in Wien

Schwerer Verkehrsunfall am Lerchenfelder Gürtel! Ein 20-jähriger Autofahrer soll am Montag gegen 14.00 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, bevor er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen eine Hauswand krachte. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, darunter drei Fußgänger.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Laut Zeugenaussagen soll der junge Lenker mit quietschenden Reifen und deutlich zu hohem Tempo in Richtung Neubaugürtel gefahren sein. Dabei soll er extrem risikoreich gefahren sein und mehrmals die Fahrstreifen gewechselt haben.
Schließlich verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der Pkw geriet auf den Gehsteig und kollidierte mit einem Stromkasten, einem Hydranten, einem Verkehrszeichen sowie einem Ampelmast. Erst an der Hausmauer am Lerchenfelder Gürtel 27 kam das Auto zum Stillstand.
Bei dem heftigen Unfall wurden der 20-jährige Lenker und sein 19-jähriger Beifahrer verletzt. Auch drei Passanten, ein 38-jähriger Mann sowie zwei Frauen im Alter von 53 und 71 Jahren, erlitten leichte Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte alle fünf Verletzten und brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.
Neben dem Unfallfahrzeug wurden auch mehrere Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur erheblich beschädigt.