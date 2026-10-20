i Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. Leserreporter Viele Verletzte Am Gürtel: Auto rast über Gehsteig, kracht in Hauswand Am Montag kam es in Wien zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte in eine Hauswand. Von Community Heute 20.10.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser schwere Unfall in Wien-Ottakring hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Am Montag krachte es gegen 14 Uhr direkt am Lerchenfelder Gürtel. Ein Auto kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und schlitterte über den Gehsteig gegen eine Hauswand.

Bei dem Unfall wurden ein Hydrant, mehrere Fußgängerampeln sowie ein Stromverteiler beschädigt. Gegenüber "Heute" bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz.

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Die Florianis waren zunächst wegen einer vermeintlich eingeklemmten Person alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Insassen des Unfallwagens schwere Verletzungen erlitten hatten. Sie wurden notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Spital gebracht.

Auch Passanten verletzt

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Passanten auf dem Gehsteig. Auch sie erlitten bei dem Vorfall Verletzungen. Wie viele Personen genau betroffen waren und wie schwer sie verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.

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Die Berufsfeuerwehr Wien kümmerte sich anschließend um die Bergung des Unfallfahrzeugs. Dieses wurde mithilfe eines Abschleppfahrzeugs von der Unfallstelle entfernt.