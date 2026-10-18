i Die Österreicher fanden sich plötzlich inmitten eines Polizeieinsatzes wieder. Leserreporter Tagestrip anders als erwartet Ausflug nach Frankreich – Paar landet mitten in Demo Eigentlich wollte ein Paar aus Schwechat nur einen Tagesausflug nach Straßburg machen. Doch plötzlich stand das Paar mitten in einer Demonstration. Von Justine Gull 18.10.2026, 10:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es ein gemütlicher Tagesausflug werden, doch plötzlich standen sie mitten in einer Demonstration! "Heute"-Leser Daniel war am Samstag, dem 17. Oktober, gemeinsam mit seiner Freundin Elena in Straßburg unterwegs, als das Paar aus Schwechat (Niederösterreich) überraschend auf einen Protestzug stieß.

Die beiden Niederösterreicher verbrachten das Wochenende von Freitag bis Sonntag im deutschen Freiburg. Da die französische Grenze nicht weit entfernt ist, beschlossen sie, die Gelegenheit für einen Tagesausflug nach Straßburg zu nutzen.

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Dass sie dort mitten in einer Demonstration landen würden, hatten die beiden allerdings nicht erwartet. "Haben dorthin einen Tagesausflug gemacht und sind mitten in die Demo gekommen", berichtet Daniel gegenüber "Heute". Der Schwechater hielt die unerwarteten Eindrücke mit seinem Handy fest.

Protestwelle erschüttert Frankreich

Hintergrund ist eine landesweite Protestwelle, die Frankreich am Samstag erfasste. Schüler, Studenten und Gewerkschaften demonstrierten unter anderem gegen schlechte Lernbedingungen und die hohen Lebenshaltungskosten.

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Während zahlreiche Menschen friedlich auf die Straße gingen, kam es in mehreren französischen Städten zu schweren Ausschreitungen – "Heute" berichtete. In Paris wurden Geschäfte geplündert, in Lyon brannte ein Tourismusbüro. Besonders dramatisch war die Lage in Limoges, wo das historische Rathaus in Flammen stand.