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Am Freitag krachte ein Auto in ein Geschäft in der Heiligenstädter Straße.
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Wienerin verletzt

Lenker kommt von Straße ab – Auto kracht in Geschäft

In Wien-Döbling sorgte ein Autounfall für einen Einsatz am Freitag. Der Wagen krachte dabei durch die Glasfront eines Geschäftes.
Von Justine Gull
17.10.2026, 19:02
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Heftiger Crash in Wien-Döbling! Am Freitag gegen 23 Uhr kam ein Autofahrer auf der Heiligenstädter Straße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Pkw in ein Geschäft. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.

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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte ein Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz. Als die Florianis am Unfallort eintrafen, hatten die Insassen das Fahrzeug bereits verlassen. Die Feuerwehr entfernte daraufhin das Unfallfahrzeug und kümmerte sich um die notwendigen Sicherungsmaßnahmen. Unter anderem mussten Glasscherben beseitigt werden.

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Wie die Berufsrettung Wien gegenüber "Heute" erklärt musste eine 16-Jährige notfallmedizinische behandelt werden. Sie wurde mit Prellungen und Abschürfungen in ein Spital gebracht. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die Feuerwehr konnte wieder abrücken.

Gul, 17.10.2026, 19:02
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