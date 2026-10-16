i Am Freitag versammelten sich die Menschen um für das Klima zu demonstrieren. zVg., Leserreporter Fridays for Future "Ohne Klimaschutz ist alles nix": Demo zieht durch Wien Unter dem Motto "Ohne Klimaschutz ist alles nix" zogen am Freitag zahlreiche Demonstranten vom Prater durch die Stadt. Auch der Verkehr war betroffen. Von Community Heute 16.10.2026, 17:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klimaprotest mitten in Wien! Am Freitagnachmittag gingen zahlreiche Menschen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die Bewegung Fridays for Future rief zu einem österreichweiten Klimastreik auf.

4.000 Teilnehmer in Wien angemeldet

Bereits ab 14 Uhr versammelten sich die Demonstranten im Bereich der Prater Hauptallee beim Praterstern. Gegen 15 Uhr setzte sich der Protestzug in Bewegung. Laut Anmeldung wurden rund 4.000 Teilnehmer erwartet.

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Die Route führte vom Praterstern über die Praterstraße, die Aspernbrückengasse und die Aspernbrücke zum Julius-Raab-Platz. Anschließend ging es über die Ringstraße weiter in Richtung Innenstadt. Mit der Demonstration wollte Fridays for Future auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam machen und stärkere Maßnahmen zum Klimaschutz fordern.

Klimastreiks in ganz Österreich

Nicht nur in Wien wurde am Freitag demonstriert. Auch in Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt fanden im Rahmen des österreichweiten Aktionstages Klimaproteste statt.

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Die Demonstrationen hatten auch Auswirkungen auf den Verkehr. Wie der ÖAMTC bereits im Vorfeld warnte, mussten Autofahrer entlang der Wiener Demoroute mit vorübergehenden Sperren und Verzögerungen rechnen. Auch bei mehreren Straßenbahn- und Buslinien waren Einschränkungen möglich.