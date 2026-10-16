Bus kracht in Plakatwand – zwei Verletzte in Wien

Schwerer Unfall am Freitag in der Früh in Wien-Simmering! Ein Bus der Linie 72A kam kurz nach 6 Uhr im Bereich der Heidequerstraße e von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug krachte gegen eine Plakatwand und kam anschließend in einer Grünfläche zum Stehen.
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Zum Unfallzeitpunkt befanden sich insgesamt sechs Personen im Bus, wie ein Pressesprecher der Wiener Linien auf "Heute"-Nachfrage erklärt.
Zwei davon wurden bei dem Crash leicht verletzt. Sie mussten notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Spital gebracht werden. Bei den Verletzten handelte es sich um eine 48-jährige Frau und den Busfahrer (33) Die Berufsfeuerwehr Wien rückte an, um das verunglückte Fahrzeug zu bergen. Dafür musste sogar ein Kran eingesetzt werden.
Die betroffene Linie 72A wird von der Firma Dr. Richard im Auftrag der Wiener Linien betrieben. Auf "Heute"-Nachfrage erklärte die Pressestelle der Polizei Wien, dass im Zuge von weiteren Erhebungen eine Suchtmittelbeeinträchtigung des Lenkers festgestellt werden konnte – der Mann wurde angezeigt.