i Am Sonntag eskalierte der Streit zunehmend. Leserreporter Attackiert und beleidigt "Geh nach Hause"! Prügelei in Wiener Fast-Food Lokal In Wien-Favoriten sorgte eine heftige Auseinandersetzung für jede Menge Aufregung am Sonntag. Ein Betroffener erhebt nun schwere Vorwürfe. Von Community Heute 16.10.2026, 07:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Vorwürfe nach einer Auseinandersetzung! Am Sonntag gegen 20.30 Uhr kam es in einer McDonalds-Filiale am Reumannplatz zu einem Einsatz der Polizei.

Ein "Heute"-Leser erklärt, dass er gemeinsam mit seinen Freunden auf eine weitere Person gewartet habe. Die Gruppe habe sich hingesetzt, als sie plötzlich von mehreren Personen angepöbelt worden sei.

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Laut dem Wiener hätten die Personen zunächst begonnen, ihn und seine Freunde zu provozieren. Um die Situation zu dokumentieren und sich abzusichern, habe er schließlich sein Handy gezückt und zu filmen begonnen.

Daraufhin sei einer der Männer aggressiv geworden und habe die Gruppe aufgefordert, in ihr Heimatland zurückzukehren. Auch eine Frau soll die Situation weiter angeheizt und den Wiener schließlich körperlich angegriffen haben. "Die Frau hat mich dabei mehrmals mit dem 'N-Wort' bezeichnet", erklärt der Betroffene im "Heute"-Talk und erhebt schwere Vorwürfe.

Gegenseitige Körperverletzung

Gegenüber "Heute" bestätigte McDonald’s, dass die Polizei von Mitarbeitern des Restaurants verständigt wurde. Zudem seien den Ermittlern die verfügbaren Videoaufnahmen übergeben worden. Die weiteren Ermittlungen liegen nun bei der Polizei.

Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte auch die Pressestelle der Wiener Polizei den Vorfall. Demnach kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen einem Mann und zwei Frauen. Ein weiterer Mann soll sich darauf eingemischt haben. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich, wobei es zu gegenseitigen Körperverletzungen kam.