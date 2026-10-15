i In Rust kam es zum Großbrand am Mittwochabend. Bootsgaragen brannten vollständig ab. Leserreporter Bootsgaragen abgefackelt Feuersbrunst am Neusiedler See – was bisher bekannt ist In Rust gerieten mehrere Bootsgaragen in Brand. Rund 240 Feuerwehrkräfte kämpften am Mittwochabend gegen das Feuer. Von Community Heute 15.10.2026, 09:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gewaltige Flammenwand sorgte am Mittwochabend in der Ruster Bucht im Burgenland für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Mehrere Bootsgaragen standen in Vollbrand. Ein Video zeigt das Ausmaß des Feuers. Wie der ORF Burgenland berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr alarmiert. Insgesamt rückten 14 Feuerwehren mit rund 40 Fahrzeugen aus. Etwa 240 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen.

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Wind erschwert Löscharbeiten

Besonders der wechselnde Wind stellte die Einsatzkräfte im Zuge der Löscharbeiten vor Herausforderungen. Dennoch gelang es den Florianis, ein Übergreifen des Feuers auf den Schilfgürtel zu verhindern.

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Wie Rusts Feuerwehrkommandant Christoph Freiler gegenüber ORF Burgenland erklärte, lag das Hauptaugenmerk der Einsatzkräfte darauf, möglichst viele Bereiche vor den Flammen zu schützen. Insbesondere sollte ein Übergreifen des Feuers auf das Seerestaurant, weitere Boote sowie die Romantikersiedlungen verhindert werden. Auch die Rettung und die Polizei waren vor Ort. Zusätzlich kam ein Feuerwehrboot aus Neusiedl am See zum Einsatz.

Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden

Der Kampf gegen die Flammen zog sich bis in die frühen Morgenstunden. Im weiteren Verlauf konnten erste Einsatzkräfte wieder einrücken.

Verletzte wurden nach ersten Informationen nicht gemeldet. Wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar.