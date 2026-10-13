i In der "Heute"-Community wird auf unterschiedliche Arten geheizt. iStock/Screenshot Facebook "Heute" "Heute"-Leser zeigen Tricks "Warm anziehen" – so sparen Österreicher beim Heizen Ab wann die Heizung aufgedreht wird und wie Kosten gespart werden, verrät die "Heute"-Community. Von Community Heute 13.10.2026, 20:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Temperaturen sinken, die Heizsaison rückt näher! Doch während manche bereits die Heizung aufgedreht haben, bleiben andere Personen noch hartnäckig. "Heute" wollte von seiner Community wissen, ab wann bei ihnen geheizt wird. Die Antworten könnten unterschiedlicher kaum sein.

Von "Nie, ich mag es kalt" bis hin zu "Wir haben die Heizung schon eingeschaltet" ist alles dabei. Einige Österreicher haben sich sogar eine fixe Grenze gesetzt: Erst im November oder wenn die Außentemperaturen auf 17 bis 19 Grad sinken, wird geheizt. Andere setzen lieber auf einen gemütlichen Kamin.

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Heizkosten sorgen für Frust

Für viele "Heute"-Leser spielt allerdings auch das Geld eine entscheidende Rolle. Angesichts der hohen Heizkosten versuchen manche, möglichst lange ohne Heizung auszukommen. "Einfach warm anziehen, die Heizung einzuschalten ist wie früher auf den Internetknopf am Tastenhandy zu drücken", erklärt eine Frau auf Facebook.

Ein anderer Nutzer hat ebenfalls einen Tipp parat: "Einfach mit dem Schlafsack ins Bett und von der Karibik träumen." Auch die Fernwärmekosten sorgen für Ärger. "Ich gar nicht, Haus gut isoliert habe immer an die 20 Grad trotz allem muss ich einiges an Fernwärme für die Heizung zahlen. Diese Ausbeuter verlangen sehr hohe Grundgebühren", kritisiert ein "Heute"-Leser.

"Heize nur im Badezimmer"

Einige Personen genießen die derzeit jedoch noch milden Temperaturen und sehen keinen Grund, die Heizung bereits aufzudrehen. "Da es heuer noch so außergewöhnlich mild ist, wird nur abends im Bad die Heizung etwas aufgedreht. Außerdem habe ich nach diesem Extremsommer immer noch das Gefühl "aufgeheizt" zu sein - ich genieße es sehr, dass es jetzt - vor allem nachts - nicht mehr heiß ist", schildert ein Community-Mitglied.

Besonders einfallsreich zeigen sich jene, die auf die Wärme ihrer Nachbarn setzen. Wenn die angrenzenden Wohnungen ausreichend beheizt werden, bleibt es auch in den eigenen vier Wänden angenehm warm – ganz ohne selbst den Heizkörper aufzudrehen.

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Ob mit Kamin, dicker Kleidung oder Schlafsack: Die "Heute"-Community hat jedenfalls ganz unterschiedliche Strategien, um durch die kühleren Herbsttage zu kommen.