i In einer Wohnhausanlage in der Werndlgasse in Floridsdorf wurden die Nager gleich an mehreren Stellen gesichtet. Leserreporter Nager-Befall in Wien "Kaum zu vermeiden" – Ratten-Ärger im Gemeindebau In der Stiege eines Gemeindebaus in Wien entdeckte eine Mieterin Ratten. Dies lasse sich kaum vermeiden, meint Wiener Wohnen auf "Heute"-Anfrage. Von Community Heute 12.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ratten-Alarm in einem Wiener Gemeindebau! In einer Wohnhausanlage in der Werndlgasse in Floridsdorf wurden die Nager gleich an mehreren Stellen gesichtet. Wiener Wohnen bestätigt den Befall – und hat bereits Maßnahmen eingeleitet.

Video zeigt Ratten-Sichtung

Die Tiere wurden sowohl im Bereich der Müllplätze als auch in den Kellerräumlichkeiten entdeckt. Wiener Wohnen bestätigt auf "Heute"-Anfrage, dass das Problem bekannt ist.

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Konkret liegen der städtischen Hausverwaltung derzeit Meldungen über Rattensichtungen bei einem Müllplatz sowie in den Kellerräumen der Stiege vor. Ein Leserreporter-Video zeigt die Tierchen.

Wiener Wohnen bestätigt Rattenbefall

Dass sich Ratten im Stadtgebiet ansiedeln, lässt sich laut Wiener Wohnen kaum vollständig verhindern. Vor allem achtlos weggeworfene Essensreste, falsch entsorgter Müll oder ausgelegtes Tierfutter würden die Tiere anlocken.

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"Insbesondere unsachgemäß entsorgter Restemüll, achtlos fallengelassene Speisereste oder Tauben- und anderes Tierfutter sind ausreichend, um Ratten anzuziehen", erklärt Wiener Wohnen gegenüber "Heute".

Wiener Wohnen betont, auf entsprechende Meldungen rasch zu reagieren und gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung einzuleiten.

Mieter sollen weitere Sichtungen melden

In der betroffenen Wohnhausanlage laufen die Bekämpfungsmaßnahmen bereits. Sollten sich die Ratten allerdings auch in anderen Bereichen des Gemeindebaus ausbreiten, will Wiener Wohnen umgehend reagieren.

Dafür ist die Hausverwaltung auf die Mithilfe der Bewohner angewiesen. Wer weitere Ratten entdeckt, soll möglichst genau angeben, wo die Tiere gesichtet wurden.

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Meldungen nimmt Wiener Wohnen unter der Servicenummer 05 75 75 75 entgegen. Bei weiteren Hinweisen sollen die Bekämpfungsmaßnahmen unverzüglich auf zusätzliche Bereiche der Wohnhausanlage ausgeweitet werden.