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Am Montagvormittag krachte es in der Karl Popper Straße gewaltig.
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Einsatz in Favoriten

Unfall in Wien – Auto und Straßenbahn krachen zusammen

Am Montagvormittag kam es in Wien-Favoriten zu einem Unfall: Ein Auto und eine Straßenbahn krachten zusammen.
Von Community Heute
12.10.2026, 14:23
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Unfall in Wien-Favoriten! Am Montag kam es in der Karl-Popper-Straße zu einer Kollision zwischen einem weißen Pkw und einer Straßenbahn der Linie 62. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Wiener Linien den Vorfall. Demnach entstand bei dem Unfall lediglich Sachschaden.

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    Nach rund zehn Minuten konnte der Straßenbahnverkehr wieder regulär aufgenommen werden. Wie es zu der Kollision kam, ist derzeit noch unklar.

    red, 12.10.2026, 14:23
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