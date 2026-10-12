i Am Montagvormittag krachte es in der Karl Popper Straße gewaltig. Leserreporter Einsatz in Favoriten Unfall in Wien – Auto und Straßenbahn krachen zusammen Am Montagvormittag kam es in Wien-Favoriten zu einem Unfall: Ein Auto und eine Straßenbahn krachten zusammen. Von Community Heute 12.10.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Unfall in Wien-Favoriten! Am Montag kam es in der Karl-Popper-Straße zu einer Kollision zwischen einem weißen Pkw und einer Straßenbahn der Linie 62. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Wiener Linien den Vorfall. Demnach entstand bei dem Unfall lediglich Sachschaden.

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Nach rund zehn Minuten konnte der Straßenbahnverkehr wieder regulär aufgenommen werden. Wie es zu der Kollision kam, ist derzeit noch unklar.