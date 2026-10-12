Unfall in Wien – Auto und Straßenbahn krachen zusammen

Unfall in Wien-Favoriten! Am Montag kam es in der Karl-Popper-Straße zu einer Kollision zwischen einem weißen Pkw und einer Straßenbahn der Linie 62. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.
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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Wiener Linien den Vorfall. Demnach entstand bei dem Unfall lediglich Sachschaden.
Nach rund zehn Minuten konnte der Straßenbahnverkehr wieder regulär aufgenommen werden. Wie es zu der Kollision kam, ist derzeit noch unklar.