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Am Sonntag eskalierte ein Streit in den frühen Morgenstunden.
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Schlägerei blockiert Verkehr

Fäuste fliegen! Taxler prügeln sich mitten in Wien

In den frühen Morgenstunden eskalierte in der Wiener City ein Streit zwischen zwei Taxifahrern – die Polizei musste deeskalieren.
Von Community Heute
12.10.2026, 11:17
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Wilde Szenen mitten in der Wiener City! Auf der Rotenturmstraße im 1. Bezirk gerieten am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwei Taxifahrer aneinander. Das Video (unten) zeigt, wie brenzlig die Situation war.

Es beginnt mit einem Gerangel mitten auf der Straße, der Verkehr wird blockiert. Einige Männer – einer in Tracht – stellen sich zwischen die Kontrahenten. Doch nur kurz sieht es nach Beruhigung aus. Dann fliegen die Fäuste, einer der beiden wird hart getroffen, er taumelt nach hinten.

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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Wiener Polizei den Vorfall. Der genaue Auslöser des Streits konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden.

Anzeigen für Taxilenker

Einer der involvierten Männer gab gegenüber den Beamten an, vom anderen attackiert worden zu sein, nachdem er kurzzeitig die Fahrbahn blockiert hatte. Grund dafür sei gewesen, dass ihn Fahrgäste nach dem Fahrpreis gefragt hätten. Der zweite Taxifahrer erklärte lediglich, dass es wegen der Fahrgäste zu einem Streit gekommen sei.

Die Auseinandersetzung endete für beide Männer mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung.

red, Akt. 12.10.2026, 11:21, 12.10.2026, 11:17
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