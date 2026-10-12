i Abdullah zeigt sich trotz Herausforderungen kämpferisch. PFZ Perchtoldsdorf Wahrer Kämpfer Trotz schwerem Start – Abdullah (21) gibt niemals auf Abdullah aus Perchtoldsdorf feierte seinen 21. Geburtstag. Trotz zahlreicher Herausforderungen hat der junge Mann bereits große Fortschritte gemacht. Von Community Heute 12.10.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein besonderer Geburtstag in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling)! Abdullah feierte vor Kurzem seinen 21. Geburtstag. Für den jungen Mann ist das ein schöner Anlass, auf einen Lebensweg voller Herausforderungen und persönlicher Erfolge zurückzublicken. Bereits im Alter von sechs Monaten kam Abdullah in das damalige Kinderheim Schwedenstift in Perchtoldsdorf. Aufgrund mehrerer gesundheitlicher Beeinträchtigungen benötigte er intensive Betreuung.

Unter anderem hatte er ein Tracheostoma, eine künstlich geschaffene Öffnung der Luftröhre, die seine Atmung unterstützte. Seine Familie stand ihm dabei stets zur Seite. Gleichzeitig nahm sie professionelle Unterstützung in Anspruch, um Abdullah die bestmögliche Betreuung zu ermöglichen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kleine Schritte, große Erfolge

Seine Entwicklung verlief nicht immer einfach. Immer wieder musste Abdullah gesundheitliche Rückschläge verkraften. Doch der junge Mann bewies Durchhaltevermögen. Ein besonders großer Meilenstein gelang ihm im Alter von neun Jahren: Sein Tracheostoma konnte geschlossen werden. Auch seine motorischen Fähigkeiten entwickelten sich Schritt für Schritt weiter.

i ?

Für Abdullah und seine Familie ist der 21. Geburtstag jedenfalls ein besonderer Meilenstein – und zugleich der Beginn eines weiteren Lebensabschnitts.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf "Heute.at" gibt es 50 Euro. So geht's

So lernte Abdullah mit der Zeit etwa, seinen Rollstuhl selbstständig zu bewegen. Später wurde es ihm sogar möglich, mithilfe eines Gehtrainers zu gehen. Viele Jahre besuchte er die Basalen Schulklassen der Ambros-Rieder-Sonderschule. Heute wird er im Pflege- und Förderzentrum (PFZ) von Pflegekräften, Therapeuten und Sozialpädagogen begleitet.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Familie bleibt wichtige Stütze

Wer Abdullah kennt, beschreibt ihn als willensstarken jungen Mann, der genau weiß, was er möchte. Er beobachtet seine Umgebung aufmerksam, interessiert sich für seine Mitmenschen und genießt besonders den Kontakt zu seiner Familie. Seine Geschichte zeigt auch, wie wichtig Unterstützung für Familien mit pflegebedürftigen Kindern sein kann, schreibt das PFZ Perchtoldsdorf.

i ?

Andrea Schwarz, therapeutische Leiterin des Hauses, betont: "Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche. Es bedeutet auch nicht, eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater zu sein."