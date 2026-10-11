i Wirtin Lili bangt nun um ihre Existenz. zVg / Privat Behörden-Willkür? Nach 40 Jahren plötzlich keine Musik im Café erlaubt Die Betreiberin eines Wiener Cafés sorgt sich um die Zukunft, nachdem sie keine Musik mehr abspielen darf – nicht einmal in Zimmerlautstärke. Von Maxim Zdziarski 11.10.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gastronom Murat Müldür musste einen 70.000 Euro teuren Wintergarten abreißen – "Heute" berichtete. Nur wenige Schritte entfernt liegt das Café Kadett in der Hütteldorfer Straße. Dessen Betreiberin Lili hat ähnliche Probleme mit der Behörde, die ihr nun das Abspielen von Musik in ihrem Lokal untersagt.

Musik plötzlich nicht mehr erlaubt

Lili erzählt im "Heute"-Talk, dass das Café Kadett seit rund 40 Jahren ein fixer Bestandteil des Grätzels ist. In der damaligen Betriebsanlagengenehmigung sei das Abspielen von Musik allerdings nicht ausdrücklich vorgesehen.

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Genau das sorgt nun für Probleme: Laut der Betreiberin soll deshalb selbst leise Hintergrundmusik nicht mehr erlaubt sein – für Lili schwer nachvollziehbar. Schließlich habe man über Jahrzehnte Musik für die Gäste gespielt, ohne dass dies zum Problem geworden sei.

"Wo bleibt die Verhältnismäßigkeit?"

Besonders kritisch sehen sie die Auswirkungen auf die Wiener Gastronomie. Man habe zunehmend den Eindruck, dass Lokale durch behördliche Entscheidungen vor immer größere Herausforderungen gestellt werden.

Auch die Nähe zum Fall von Murat Müldür beschäftigt die Betreiber. Dessen Lokal befindet sich nur wenige Schritte entfernt und war ebenfalls mit einer behördlichen Entscheidung konfrontiert.

Wirtin muss Genehmigung von Musik beantragen

Die Betreiberin des Café Kadett wünscht sich nun Klarheit. Warum soll nach rund 40 Jahren plötzlich selbst Hintergrundmusik in Zimmerlautstärke nicht mehr möglich sein? Das Magistrat begründet die Entscheidung mit Lärmbeschwerden seitens der Anrainer.

Die junge Gastronomin muss jetzt eine neue Bewilligung beantragen. Das kann jedoch einige Wochen in Anspruch nehmen, bis der Antrag bearbeitet wird. "Das könnte mich meine Existenz kosten", so Lilis bitteres Fazit. Sie hofft nun auf eine baldige Entscheidung seitens des Magistrats, die zu ihrem Gunsten ausfällt.