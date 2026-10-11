Raub mit Messer am Keplerplatz: Polizei nimmt Mann fest

Gegen 9.50 Uhr wurde die Polizei zum Keplerplatz alarmiert. Eine Frau hatte den Notruf gewählt, nachdem sie von einem mutmaßlichen Raubopfer darum gebeten worden war.
Im Bereich einer Bank sollen vier bis fünf schwarz gekleidete Personen eine Frau mit einem Messer bedroht und anschließend ausgeraubt haben. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin zum Einsatzort aus.
Wie Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber "Heute" bestätigte, kam es im Zuge der Streifung zu einer Festnahme. Ein Mann sei dabei äußerst aufgebracht und tobend gewesen. Aufgrund seines Zustands wurde der Verdächtige in ein Spital gebracht. Laut Polizei soll es sich bei ihm um einen der mutmaßlichen Täter handeln. Seine vermeintlichen Komplizen konnten offenbar noch rechtzeitig flüchten.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Was genau bei dem Raub passiert ist und ob tatsächlich eine Waffe eingesetzt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur möglichen Beute und zum Opfer liegen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Polizei fahndet weiter nach den geflüchteten Verdächtigen.