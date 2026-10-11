i Eine Frau wurde von mehreren Personen ausgeraubt. Leserreporter Aufregung in Wien-Favoriten Raub mit Messer am Keplerplatz: Polizei nimmt Mann fest Aufregung am Sonntagvormittag am Wiener Keplerplatz: Mehrere Männer sollen eine Person mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Von Maxim Zdziarski 11.10.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 9.50 Uhr wurde die Polizei zum Keplerplatz alarmiert. Eine Frau hatte den Notruf gewählt, nachdem sie von einem mutmaßlichen Raubopfer darum gebeten worden war.

Im Bereich einer Bank sollen vier bis fünf schwarz gekleidete Personen eine Frau mit einem Messer bedroht und anschließend ausgeraubt haben. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin zum Einsatzort aus.

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Verdächtiger festgenommen

Wie Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber "Heute" bestätigte, kam es im Zuge der Streifung zu einer Festnahme. Ein Mann sei dabei äußerst aufgebracht und tobend gewesen. Aufgrund seines Zustands wurde der Verdächtige in ein Spital gebracht. Laut Polizei soll es sich bei ihm um einen der mutmaßlichen Täter handeln. Seine vermeintlichen Komplizen konnten offenbar noch rechtzeitig flüchten.

Was genau bei dem Raub passiert ist und ob tatsächlich eine Waffe eingesetzt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur möglichen Beute und zum Opfer liegen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Polizei fahndet weiter nach den geflüchteten Verdächtigen.