i Archivbild eines Polizeieinsatzes in Wien-Favoriten. Sabine Hertel Marihuana und Kokain Drogen-Duo (24, 45) am Keplerplatz festgenommen Zwei Männer (24, 45) wurden am Samstag in Wien-Favoriten beim Verkauf von Marihuana und Kokain erwischt. Für beide klickten die Handschellen. Von Michael Rauhofer-Redl 11.10.2026, 17:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Polizei hat am Samstag zwei mutmaßliche Drogendealer aus dem Verkehr gezogen. Am Nachmittag erwischten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) zwei Männer beim Verkauf von Drogen auf frischer Tat. Von dem Einsatz berichtet die Wiener Polizei am Sonntag.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Algerier und einen 45-jährigen Ägypter. Die beiden sollen insgesamt fünf Säckchen Marihuana mit einem Gewicht von 5,3 Gramm sowie zwei Säckchen Kokain mit 1,9 Gramm verkauft haben.

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Weiteres Kokain und Bargeld sichergestellt

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden die Polizisten erneut fündig. Sie stellten ein weiteres Säckchen Kokain mit 1,4 Gramm sowie 70 Euro Bargeld sicher.

Für die beiden Männer hatte die Festnahme unmittelbare Konsequenzen. Gegen sie wurde ein Betretungsverbot für die Schutzzone am Keplerplatz ausgesprochen.