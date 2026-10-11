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Polizeiautos am Praterstern. Archivbild.
Polizeiautos am Praterstern. Archivbild.
Sabine Hertel
Einsatz am Praterstern

Frau (20) beißt Begleiter und einschreitende Polizisten

Eine 20-Jährige rastete am Samstagabend am Wiener Praterstern völlig aus. Sie biss ihren Begleiter und zwei Polizisten. Die Frau wurde festgenommen.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
11.10.2026, 09:52
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Wilde Szenen am Wiener Praterstern! Am Samstag gegen 18.45 Uhr wurden Sicherheitsmitarbeiter der Wiener Linien am Bahnsteig der U1 auf ein heftig streitendes Paar aufmerksam. Als sie die beiden zum Ausgang begleiteten, eskalierte die Situation plötzlich.

Laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien soll die 20-jährige Slowakin sich am Bein ihres Begleiters festgeklammert und kräftig zugebissen haben. Der Mann erlitt dabei eine blutende Wunde. Als die Sicherheitsmitarbeiter einschritten, soll die Frau einer Mitarbeiterin den Arm verdreht haben. Die Frau wurde dabei an der Schulter verletzt.

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Begleiter flüchtet vor Polizei

Die Mitarbeiter der Wiener Linien alarmierten daraufhin die Polizei. Doch davon wollte der verletzte Begleiter offenbar nichts wissen. Er machte sich aus dem Staub und erklärte, mit der Polizei nichts zu tun haben zu wollen.

Auch gegenüber den eintreffenden Polizisten zeigte sich die 20-Jährige äußerst aggressiv. Laut Polizei stand sie augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen. Die Beamten nahmen die Frau schließlich fest.

20-Jährige biss Polizisten in die Wade

Doch selbst bei ihrer Festnahme gab die Slowakin keine Ruhe. Zunächst versuchte sie, einem Polizisten ins Knie zu beißen. Kurz vor ihrer Überstellung in den Arrest biss sie einem weiteren Beamten tatsächlich in die Wade.

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Bei der Frau stellten die Polizisten außerdem Cannabisharz sicher. Sie befindet sich in Polizeigewahrsam.

mrr,11.10.2026, 09:52
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