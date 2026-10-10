i Der Mann überschritt die vorgegebene Geschwindigkeit um 103 km/h. Schneller waren nur der Führerschein und sein Schlüssel weg. Bild: iStock Raser aufgehalten Mit 193 km/h über Tangente: "Schein" und Auto sind weg Mit 193 km/h statt der erlaubten 80 war ein Autofahrer auf der Wiener Südosttangente unterwegs. Die Polizei nahm ihm Führerschein und Auto ab. Von Wien Heute 10.10.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden auf der A23 in Fahrtrichtung Süden auf einen Pkw aufmerksam, dessen Lenker deutlich zu schnell unterwegs war.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und führten eine Geschwindigkeitsmessung durch. Der geeichte Tacho des Streifenwagens zeigte dabei 193 km/h an.

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Auf diesem Abschnitt waren jedoch höchstens 80 km/h erlaubt. Nach Abzug der Messtoleranz überschritt der Autofahrer das Tempolimit laut Polizei um 103 km/h.

Polizei beschlagnahmt Auto

Die Beamten hielten den 39-jährigen Österreicher an und nahmen ihm vorläufig den Führerschein ab. Wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde zudem sein Auto vorläufig beschlagnahmt.

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Auch die Fahrzeugschlüssel musste der Lenker abgeben. Der 39-Jährige wurde angezeigt.