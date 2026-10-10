i Münzen Cent Euro Bild von moritz320 auf Pixabay Polizeieinsatz am Praterstern Mann (32) droht wegen 40 Cent mit Messer Ein mutmaßlicher Raub am Wiener Praterstern endete für beide beteiligten Männer in Polizeigewahrsam. Der Verdächtige hatte beinahe drei Promille. Von Wien Heute 10.10.2026, 11:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Zeuge machte Beamte der Polizeidiensthundeeinheit am Freitagabend (9. Oktober) im Bereich des Pratersterns auf eine Auseinandersetzung mit einem Messer aufmerksam. Die Polizisten eilten sofort zum angegebenen Ort.

Dort sahen sie laut Polizei, wie ein Mann einen anderen mit einem Messer bedrohte und dabei laut schrie. Die Einsatzkräfte brachten die Situation unter Kontrolle und sicherten beide Beteiligten.

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Messer und Bargeld sichergestellt

Nach ersten Ermittlungen soll ein 32-jähriger slowakischer Staatsbürger seinem 24-jährigen Landsmann zuvor 40 Cent Bargeld geraubt haben. Bei dem mutmaßlichen Täter stellten die Beamten eine Alkoholisierung von beinahe drei Promille fest.

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Die Polizei nahm den 32-Jährigen vorläufig fest. Das Messer und das mutmaßlich geraubte Bargeld wurden sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen.

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Auch für das 24-jährige Opfer hatte der Einsatz Folgen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag vorlag. Er wurde daraufhin in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Ermittlungen dauern an.