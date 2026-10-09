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Autofahrer müssen in Wien mit Staus und Verkehrsverzögerungen rechnen.
Autofahrer müssen in Wien mit Staus und Verkehrsverzögerungen rechnen.
istock (Symbolbild)
Sperren in der Innenstadt

Mehrere Versammlungen legen Wiener City komplett lahm

Mehrere Demonstrationen sorgen am Samstag in Wien für Verkehrsbehinderungen. Autofahrer und Öffi-Nutzer müssen mit Sperren und Umleitungen rechnen.
André Wilding
Von André Wilding
09.10.2026, 13:21
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Der Wiener Polizei wurden für Samstag, 10. Oktober mehrere Versammlungen im innerstädtischen Bereich angezeigt.

Die laut Versammlungsanzeige größte Kundgebung wird entlang der Route Karlsplatz – Lothringerstraße – Schwarzenbergplatz - Ring gegen die Fahrtrichtung - Wollzeile – Rotenturmstraße bis zum Stephansplatz abgehalten.

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Sperren in Wien

Es muss mit Umleitungen des Individualverkehrs im innerstädtischen Bereich sowie auch möglichen temporären Sperren im Zusammenhang mit den Versammlungsgeschehen gerechnet werden.

Auch die Benützer öffentlicher Verkehrsmittel müssen mit Einschränkungen rechnen.

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Zivile Polizeikräfte vor Ort

Beim Einsatz wird eine größere Anzahl an uniformierten und zivilen Polizeikräften für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sorgen.

Der X-Account der Landespolizeidirektion Wien wird über etwaige weitere nötige Verkehrssperren regelmäßig informieren: POLIZEI WIEN (@LPDWien) / X

wil,09.10.2026, 13:21
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