Mehrere Versammlungen legen Wiener City komplett lahm

Der Wiener Polizei wurden für Samstag, 10. Oktober mehrere Versammlungen im innerstädtischen Bereich angezeigt.
Die laut Versammlungsanzeige größte Kundgebung wird entlang der Route Karlsplatz – Lothringerstraße – Schwarzenbergplatz - Ring gegen die Fahrtrichtung - Wollzeile – Rotenturmstraße bis zum Stephansplatz abgehalten.
Es muss mit Umleitungen des Individualverkehrs im innerstädtischen Bereich sowie auch möglichen temporären Sperren im Zusammenhang mit den Versammlungsgeschehen gerechnet werden.
Auch die Benützer öffentlicher Verkehrsmittel müssen mit Einschränkungen rechnen.
Beim Einsatz wird eine größere Anzahl an uniformierten und zivilen Polizeikräften für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sorgen.
Der X-Account der Landespolizeidirektion Wien wird über etwaige weitere nötige Verkehrssperren regelmäßig informieren: POLIZEI WIEN (@LPDWien) / X