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Mord-Alarm in Wien
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Sabine Hertel
Festnahme in Wien

Frau (35) tot – Lebensgefährte unter Mordverdacht

Nach dem Tod einer 35-Jährigen in Wien-Landstraße hat die Polizei ihren Lebensgefährten (40) festgenommen. Ein Beziehungsstreit soll eskaliert sein.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
10.10.2026, 11:14
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Nach dem Tod einer 35-Jährigen in Wien-Landstraße hat die Polizei ihren Lebensgefährten (40) festgenommen. Ein Beziehungsstreit soll eskaliert sein.

Frau in Wien tot aufgefunden – Polizei hat Verdacht

Nach dem bedenklichen Todesfall einer 35-jährigen Frau in Wien-Landstraße am Freitag gibt es eine dramatische Wendung: Die Wiener Polizei hat einen 40-jährigen Mann wegen dringenden Mordverdachts festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den Lebensgefährten der Verstorbenen.

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Mann fiel Polizisten bereits am Tatort auf

Der rumänische Staatsbürger war während des Reanimationseinsatzes als Zeuge anwesend. Schon damals kam er den einschreitenden Polizisten verdächtig vor.

Die Ermittler der Wiener Kripo konnten innerhalb weniger Stunden einen Tatverdächtigen ausforschen. Nach seiner Einvernahme wurde der 40-Jährige direkt in den Räumlichkeiten der Kripo festgenommen.

Beziehungsstreit soll eskaliert sein

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen dem Paar zu einem heftigen Beziehungsstreit gekommen sein. Dabei steht der Mann im Verdacht, stumpfe Gewalt gegen seine 35-jährige Lebensgefährtin ausgeübt zu haben.

Die Frau soll erst seit dem Sommer in der Wohnung des 40-Jährigen gelebt haben. Der Verdächtige war der Polizei bisher nicht negativ aufgefallen und auch nicht vorbestraft.

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Obduktionsergebnis steht noch aus

Was genau zum Tod der 35-Jährigen geführt hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung liegt noch nicht vor.

Die Wiener Kriminalpolizei arbeitet nun daran, die genauen Umstände des Todesfalls zu klären. Für den festgenommenen Mann gilt die Unschuldsvermutung.

mrr,Akt. 10.10.2026, 11:15, 10.10.2026, 11:14
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