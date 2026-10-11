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Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe sicher.
Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe sicher.
LPD Wien
Waffe von Balkon abgefeuert

Schüsse in Wien – WEGA-Einsatz in Floridsdorf

In Floridsdorf nahmen Anrainer am Samstagnachmittag mehrere Schüsse wahr. Ein Polizeigroßeinsatz – WEGA inklusive – war die Folge.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
11.10.2026, 09:44
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Von dem Vorfall am Samstag berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Sonntag. Gegen 16 Uhr nahm ein Anrainer mehrere Schüsse wahr. Zunächst war der Zeuge vom Zünden pyrotechnischer Gegenstände ausgegangen.

Beim Blick aus dem Fenster erkannte er jedoch einen Mann mit einer Schusswaffe auf einem Balkon. Dieser hatte offenbar mehrere Schüsse abgegeben. Daraufhin verständigte der Anrainer den Polizeinotruf.

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WEGA durchsuchte Wohnung

Polizisten der Polizeiinspektion Ziegelofenweg begaben sich mit Unterstützung weiterer Kräfte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, der Polizeidiensthundeeinheit sowie der WEGA zur Einsatzörtlichkeit. Zwischenzeitlich konnte die betreffende Wohnung eruiert und der Tatverdächtige telefonisch erreicht werden.

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Der Mann wurde aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nach. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden Beamte der WEGA eine Schreckschusspistole samt Munition.

Die Pistole wurde sichergestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 27-jährigen österreichischen Mieter der Wohnung. Er hat ein aufrechtes Waffenverbot und wurde angezeigt. Verletzte wurden von der Polizei keine gemeldet.

mrr,Akt. 11.10.2026, 09:45, 11.10.2026, 09:44
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