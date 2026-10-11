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Der Vorfall ereignete sich am Wiener Hauptbahnhof. Archivbilld.
Der Vorfall ereignete sich am Wiener Hauptbahnhof. Archivbilld.
Denise Auer
Aufrechtes Aufenthaltsverbot

Polizei greift gesuchten Mann (25) am Hauptbahnhof auf

Am Samstagmorgen überprüften Polizisten am Hauptbahnhof einen Mann. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Land sein durfte.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
11.10.2026, 14:13
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Im Zuge eines Streifendienstes konnten Beamte am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten einen Erfolg verbuchen. Laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion unterzogen sie einen Mann einer Identitätsfeststellung.

Mann wurde festgenommen

Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 25-jährigen slowakischen Staatsangehörigen ein Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl zur Durchsetzung eines Aufenthaltsverbots bestand.

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Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

mrr,11.10.2026, 14:13

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