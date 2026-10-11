i Der Vorfall ereignete sich am Wiener Hauptbahnhof. Archivbilld. Denise Auer Aufrechtes Aufenthaltsverbot Polizei greift gesuchten Mann (25) am Hauptbahnhof auf Am Samstagmorgen überprüften Polizisten am Hauptbahnhof einen Mann. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Land sein durfte. Von Michael Rauhofer-Redl 11.10.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Zuge eines Streifendienstes konnten Beamte am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten einen Erfolg verbuchen. Laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion unterzogen sie einen Mann einer Identitätsfeststellung.

Mann wurde festgenommen

Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 25-jährigen slowakischen Staatsangehörigen ein Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl zur Durchsetzung eines Aufenthaltsverbots bestand.

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Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.