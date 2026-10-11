Polizei greift gesuchten Mann (25) am Hauptbahnhof auf

Im Zuge eines Streifendienstes konnten Beamte am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten einen Erfolg verbuchen. Laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion unterzogen sie einen Mann einer Identitätsfeststellung.
Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 25-jährigen slowakischen Staatsangehörigen ein Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl zur Durchsetzung eines Aufenthaltsverbots bestand.
Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.