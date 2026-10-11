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Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen festnehmen.
Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen festnehmen.
Denise Auer
Seit Längerem beobachtet

Diebes-Duo auf frischer Tat erwischt – Festnahme

Ein Mann (37) und eine Frau (25) sollen in Wien gewerbsmäßig gestohlen haben. Die Polizei erwischte das Duo auf frischer Tat und nahm beide fest.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
11.10.2026, 10:36
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Ermittlungserfolg für die Wiener Polizei. Am Donnerstagabend klickten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus für zwei mutmaßliche Seriendiebe die Handschellen, das berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung. Ein 37-jähriger Russe und eine 25-jährige Österreicherin wurden gegen 18.45 Uhr auf frischer Tat ertappt.

Der 37-Jährige hatte zunächst eine Jacke aus einem Bekleidungsgeschäft gestohlen und anschließend gleich zwei E-Scooter mitgehen lassen. Seine 25-jährige Komplizin soll während der Diebstähle Schmiere gestanden haben.

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Polizei hatte Verdächtigen bereits im Visier

Was der Mann offenbar nicht wusste: Die Kripo war ihm längst auf den Fersen. Gegen den 37-Jährigen wurde bereits seit Längerem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Die Beamten hatten ihn deshalb observiert und konnten schließlich zuschlagen.

Bei anschließenden Hausdurchsuchungen machten die Ermittler weitere Funde. Insgesamt stellten sie drei mutmaßlich gestohlene E-Scooter, drei Fahrräder, ein E-Moped sowie Einbruchswerkzeug sicher.

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Gestohlener E-Scooter bereits zugeordnet

Einen der sichergestellten E-Scooter konnte die Polizei bereits einem Einbruchsdiebstahl vom 2. Oktober in Rudolfsheim-Fünfhaus zuordnen. Woher die übrigen Gegenstände stammen, wird noch ermittelt. Bei ihren Einvernahmen zeigten sich beide Verdächtigen geständig.

mrr,11.10.2026, 10:36
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