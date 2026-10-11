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75 neue Polizeischüler wurden am Mittwoch, 7. Oktober, feierlich angelobt.
75 neue Polizeischüler wurden am Mittwoch, 7. Oktober, feierlich angelobt.
© LPD NÖ/O. Greene
Feierliche Angelobung

Polizei-Boom in NÖ – Fast 1.000 Bewerber für 225 Plätze

Während 74 Beamte ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wurden 75 neue Nachwuchskräfte angelobt.
Community Heute
Von Community Heute
11.10.2026, 07:00
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Großer Andrang bei der Polizei in Niederösterreich! Fast 1.000 Menschen haben sich heuer bereits für die Polizeigrundausbildung beworben. Allerdings stehen im Jahr 2026 nur 225 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Polizeischulen sind damit voll ausgelastet.

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Am Mittwoch, dem 7. Oktober, gab es in Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) gleich doppelten Grund zum Feiern: 74 Polizisten schlossen ihre theoretische Grundausbildung erfolgreich ab. Gleichzeitig wurden 75 neue Polizeischüler feierlich angelobt.

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74 neue Polizisten für Niederösterreich

Die frisch ausgebildeten Beamten werden künftig auf Polizeiinspektionen in ganz Niederösterreich eingesetzt. Die 75 Nachwuchskräfte starten hingegen erst ihre Ausbildung. Neben zwei regulären Polizeigrundausbildungskursen wurde auch ein zusätzlicher Lehrgang für die Fremden- und Grenzpolizei angelobt.

Beim Festakt am Hauptplatz in Lanzenkirchen waren Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Landespolizeidirektor Franz Popp, Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl (ÖVP) in Vertretung der Landeshauptfrau, Lanzenkirchens Bürgermeister Bernhard Karnthaler (ÖVP) und zahlreiche Angehörige der Nachwuchskräfte dabei.

"Extrem gefährlich" – Polizisten retten Frau das Leben

"Polizeiarbeit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – für die Sicherheit der Menschen und für unsere Gesellschaft. Die hohen Bewerberzahlen zeigen, dass der Polizeiberuf zurecht höchste Anerkennung genießt", erklärte Innenminister Karner (ÖVP).

Auch Landespolizeidirektor Franz Popp hob die Bedeutung gut ausgebildeter und engagierter Polizisten hervor: "Ich bin überzeugt, dass sie ihren täglichen Dienst für die Bevölkerung mit großem Pflichtbewusstsein erfüllen werden."

„Werden ihren Dienst mit großem Pflichtbewusstsein erfüllen“
Franz PoppLandespolizeidirektor

Zahlreiche Angehörige, Freunde sowie Vertreter aus Politik, Polizei und Verwaltung nahmen an der feierlichen Zeremonie am Hauptplatz in Lanzenkirchen teil. Für die musikalische Begleitung sorgte der örtliche Musikverein. Nach der Segnung durch die Polizeiseelsorge fand der Festakt mit der Landes- und Bundeshymne seinen Abschluss.

Fünf Jahre Wien, dann zurück nach NÖ

Um künftig noch mehr Bewerbern den Einstieg in den Polizeiberuf zu ermöglichen, setzt das Innenministerium auch auf die Initiative "Wien auf Zeit". Dabei können ausgewählte Polizeischüler zunächst fünf Jahre lang ihren Dienst in Wien versehen. Anschließend haben sie eine vertragliche Garantie, nach Niederösterreich zurückkehren zu können.

    Damit soll einerseits der Personalstand der Wiener Polizei gestärkt werden. Andererseits sollen in den kommenden Jahren zusätzliche Beamte mit Großstadterfahrung nach Niederösterreich kommen. Auch die bestehende Warteliste für Versetzungen von Wien nach Niederösterreich soll dadurch schrittweise abgebaut werden.

    red,11.10.2026, 07:00
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