Konrolle in Favoriten, dann nimmt Polizei Mann fest

Blaulicht-Alarm am Freitag! Mehrere Polizeibeamte rückten knapp nach 15.00 Uhr mit Sirenen und Blaulicht zu einem Einsatz in Wien-Favoriten aus. Ein "Heute"-Leser beobachtete das Geschehen am Columbusplatz und berichtet von mutmaßlichen Festnahmen.
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Laut dem Augenzeugen sah es so aus, als wäre eine Person aus einem Taxi oder Taxibus heraus festgenommen worden.
Wie die Pressestelle der Wiener Polizei auf Anfrage von "Heute" erklärt, kam es vor Ort zu einer Personenkontrolle. Wegen einer Festnahmeanordnung klickten für den kontrollierten Mann kurz darauf die Handschellen.