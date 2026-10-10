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Am Freitag kam es am Columbusplatz zu einem Einsatz der Polizei.
Am Freitag kam es am Columbusplatz zu einem Einsatz der Polizei.
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Blaulicht und Sirenen

Konrolle in Favoriten, dann nimmt Polizei Mann fest

Am Freitagnachmittag sorgte ein Einsatz der Polizei für Aufsehen am Columbusplatz – für einen Mann klickten die Handschellen.
Community Heute
Von Community Heute
10.10.2026, 11:41
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Blaulicht-Alarm am Freitag! Mehrere Polizeibeamte rückten knapp nach 15.00 Uhr mit Sirenen und Blaulicht zu einem Einsatz in Wien-Favoriten aus. Ein "Heute"-Leser beobachtete das Geschehen am Columbusplatz und berichtet von mutmaßlichen Festnahmen.

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Laut dem Augenzeugen sah es so aus, als wäre eine Person aus einem Taxi oder Taxibus heraus festgenommen worden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

    Wie die Pressestelle der Wiener Polizei auf Anfrage von "Heute" erklärt, kam es vor Ort zu einer Personenkontrolle. Wegen einer Festnahmeanordnung klickten für den kontrollierten Mann kurz darauf die Handschellen.

    red,10.10.2026, 11:41
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