Nach Jahrzehnten: Schauspielerin spendet letztmals Blut

Ein besonderer Abschied in Baden (NÖ)! Ende September besuchte die Schauspielerin Christine Noventas ein letztes Mal die Blutspendeaktion im Sparkassensaal. Jahrzehntelang hatte sie mit ihren regelmäßigen Blutspenden einen wichtigen Beitrag geleistet. Nun ist damit Schluss: Mit dem Erreichen der Altersgrenze darf sie künftig kein Blut mehr spenden.
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Für ihren langjährigen Einsatz wurde die Schauspielerin von der Blutspendezentrale und der Rotkreuz-Bezirksstelle Baden geehrt. Die Verantwortlichen bedankten sich herzlich für ihr Engagement und hoffen, dass ihr Beispiel auch andere Menschen zum Blutspenden motiviert.
Blutspenden sind für die medizinische Versorgung unverzichtbar. Eine einzige Spende kann bis zu drei Menschen helfen – etwa nach schweren Unfällen, bei Operationen oder während einer Krebsbehandlung.
Um die Versorgung in den Spitälern sicherzustellen, ist das Rote Kreuz deshalb auf regelmäßige Spender angewiesen.
Wer selbst helfen möchte, hat in Baden bald wieder Gelegenheit dazu: Die nächste Blutspendenaktion findet am 18. und 19. Dezember 2026 im Sparkassensaal statt.