i Am Mittwoch rückten die Einsatzkräfte in den Hyblerpark aus. Leserreporter Messer-Attacke im Hyblerpark Bub niedergestochen – Angreifer (17) ruft Polizei an Nach einer Messerattacke auf einen 15-Jährigen im Wiener Hyblerpark hat ein 17-Jähriger die Tat gestanden. Der Jugendliche wurde festgenommen. Von André Wilding 09.10.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde am Mittwoch gegen 19.00 Uhr von einem unbekannten Täter im Bereich Hyblerpark in Simmering durch Messerstiche im Beinbereich schwer verletzt.

Tat gestanden

Der Jugendliche war im Oberschenkelbereich mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Eine Passantin reagierte sofort und leistete Erste Hilfe. Anschließend übernahm die Berufsrettung Wien die Versorgung des 15-Jährigen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Ein Leserreporter-Video zeigt den Einsatz.

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Das Opfer wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien vom Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Sofortfahndungsmaßnahmen nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen waren vorerst ergebnislos.

Umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung wurden aufgenommen. Mittlerweile hat sich ein 17-jähriger Tatverdächtiger aus Syrien am Polizeinotruf gemeldet und die Tat gestanden.

Ermittlungen laufen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den Tatverdächtigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien fest und brachten ihn in eine Justizanstalt.

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Die Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht geklärt. Weitere Ermittlungen werden vom Kriminalreferat Simmering geführt.