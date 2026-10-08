i lackschuhdaniel ", testet in seinem Format, welche provokanten Aufdrucke Fußballvereine auf ihren Trikots zulassen. Jetzt hat er Manchester City aufs Korn genommen." fetchpriority="high" /> Influencer Daniel Stricker, besser bekannt als " lackschuhdaniel ", testet in seinem Format, welche provokanten Aufdrucke Fußballvereine auf ihren Trikots zulassen. Jetzt hat er Manchester City aufs Korn genommen. IMAGO/News Images / 14BALLERS "Stolz verkauft" 114 Mal schuldig! ManCity verkauft "Unschuldig"-Trikot In 114 von 115 Punkten ist England-Klub ManCity wegen Finanzverstößen schuldig, nun führt sie auch noch ein deutscher Influencer vor. Von Community Heute 08.10.2026, 18:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frecher Seitenhieb gegen den englischen Fußball-Giganten Manchester City! Influencer Daniel Stricker, besser bekannt als "lackschuhdaniel", testet auf seinen Social-Media-Accounts, welche provokanten Aufdrucke Fußballvereine auf ihren Trikots zulassen.

Jetzt hat er Manchester City aufs Korn genommen – und spielt dabei auf die 115 Vorwürfe wegen möglicher Finanzverstöße an. Der "Scheich-Klub" fiel beim "Test" glatt durch.

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Influencer mit lustiger Trikot-Challenge

Mit kuriosen Trikot-Bestellungen sorgt Influencer Daniel Stricker regelmäßig für Lacher im Netz. Unter dem Namen "lackschuhdaniel" testet er die offiziellen Fanshops bekannter Fußballvereine.

Dabei versucht er, Trikots mit Aufdrucken zu bestellen, die den jeweiligen Klub ordentlich auf die Schippe nehmen. Deutsche Klubs wie Union Berlin, Hertha BSC Berlin oder Borussia Mönchengladbach fielen nicht auf den Trick herein.

RB Leipzig fiel hingegen gleich doppelt durch und verschickten Trikots mit dem Aufdruck "0 Fans" und "0 Tradition". Nun hat es ausgerechnet Manchester City erwischt.

"Not Guilty 1" – brisante Anspielung auf 115 Vorwürfe

Für seinen neuesten Streich bestellte Stricker ein Trikot mit dem Schriftzug "Not Guilty" (zu Deutsch: „nicht schuldig“) und der Rückennummer 1. Hinter dem vermeintlich harmlosen Aufdruck steckt eine besonders freche Botschaft.

Manchester City sieht sich mit Vorwürfen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League konfrontiert. Die Premier League erklärte den Klub in 114 von 115 Punkten schuldig – mehr dazu hier.

"Stolz verkauft"

Dem englischen Topklub wird unter anderem vorgeworfen, zwischen 2009 und 2018 unzutreffende Finanzinformationen übermittelt und Sponsoring-Einnahmen nicht korrekt ausgewiesen zu haben. Auch mögliche Verstöße gegen Regeln zur finanziellen Nachhaltigkeit sowie mangelnde Kooperation mit den Ermittlern stehen im Raum.

Genau hier setzt Strickers Provokation an: Mit "Not Guilty 1" spielt der Influencer darauf an, dass der Verein bei 115 Vorwürfen angeblich nur in einem einzigen Punkt unschuldig sei.

Besonders kurios: Der offizielle Fanshop von Manchester City ließ die provokante Kombination laut Strickers Experiment zu. Der Influencer konnte das Trikot mit dem brisanten Aufdruck bestellen.

Damit hat der englische Spitzenklub den ungewöhnlichen Test nicht bestanden. Ob der Verein die versteckte Botschaft schlicht nicht erkannte oder die Bestellung automatisch durchgewunken wurde, bleibt offen. Für Influencer Daniel Stricker haben die Trikot-Experimente einen Sinn: "Mit dem Format möchte ich testen, ob ein Fußballverein seinen Stolz für 100 Euro verkauft oder standhaft bleibt. In der Regel sind die Traditionsvereine standhaft geblieben."