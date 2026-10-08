i Der neue ÖBB Cityjet Doppelstock. Denise Auer (Symbolbild) Ab Donnerstag Nach Kabelbrand: Wieder freie Fahrt auf Ostbahn Gute Nachrichten für Pendler: Ab Donnerstag fahren die Züge auf der Ostbahn nach der Oberleitungsstörung wieder regulär.

Victoria Carina Frühwirth Von Justine Gull und 08.10.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach tagelangen Einschränkungen auf der Ostbahn gibt es für Pendler jetzt Entwarnung. Die Reparaturarbeiten im Bereich Götzendorf können am Mittwoch abgeschlossen werden.

Streckensperre nach Kabelbrand

Seit Samstag, 3. Oktober, war der Zugverkehr zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha massiv eingeschränkt. Nach einer Oberleitungsstörung war es zu einem Kabelbrand gekommen, die Strecke musste teilweise gesperrt werden – "Heute" berichtete.

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Ab Donnerstag, 8. Oktober, soll damit Schluss sein. Mit Betriebsbeginn verkehren die Züge laut ÖBB wieder nach dem gewohnten Fahrplan.

EC-Züge fallen oft noch immer aus

Am Mittwoch müssen Fahrgäste allerdings noch mit Einschränkungen rechnen. RJX- und RGJ-Züge fahren zwar planmäßig, halten zusätzlich aber außerplanmäßig in Bruck an der Leitha und Gramatneusiedl. Damit sollen die Verbindungen Richtung Bratislava und Wien Hauptbahnhof sichergestellt werden. Die meisten EC-Züge fallen weiterhin aus. Ausgenommen sind die Züge D 347, EC 346, EC 462 und EC 463.

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Auch im Nahverkehr gibt es am Mittwoch noch Ausfälle zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha. Zur Hauptverkehrszeit zwischen 16 und 19 Uhr fahren allerdings einzelne Nahverkehrszüge durchgehend, um den großen Andrang zu bewältigen.