i Für eine niederösterreichische Familie wurde aus dem Kanadatraum ein wahres Inferno. iStock/"Heute"-Montage "Finanzieller Ruin" Kanada-Traum geplatzt! Familie aus NÖ verliert alles Der Traum von einem Neustart in Kanada endete für eine Familie im finanziellen Desaster – Schuld daran ist eine Betrugsmasche. Von Justine Gull 08.10.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Traum vom Auswandern wurde für eine vierköpfige Familie aus Niederösterreich zum wahren Albtraum. Die Eltern Charlotte und Louis* (Namen von der Redaktion geändert) erheben nämlich schwere Betrugsvorwürfe gegen eine vermeintliche Agentur. Eigentlich wollte der Familienvater nach Kanada, um dort zu arbeiten und seiner Familie eine finanziell sichere Zukunft zu ermöglichen. Für den geplanten Aufenthalt benötigte er ein entsprechendes Visum – bei dessen Beantragung nahm das Unglück laut der Familie seinen Lauf.

Über Monate hinweg soll die Agentur immer wieder Geld von der Familie verlangt haben. Dabei seien laufend neue Gebühren und notwendige Zahlungen genannt worden. Im Glauben, damit das Visum und den geplanten Neustart in Kanada voranzubringen, habe die Familie die geforderten Beträge bezahlt.

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"Mein Mann wollte für unsere Zukunft in Kanada arbeiten, um unsere Familie finanziell abzusichern", erklärt Charlotte im "Heute"-Talk. Mittlerweile spricht die Niederösterreicherin von einem "finanziellen Ruin".

Mehrere Tausend Euro verloren

Insgesamt soll so ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Besonders bitter: Nach Angaben der Betroffenen griffen sie schließlich sogar auf die Ersparnisse ihrer beiden Kinder zurück, um weitere geforderte Zahlungen leisten zu können. "Die Betrüger waren so skrupellos, dass wir sogar das Ersparte unserer Kinder opfern mussten, weil uns immer neue Gebühren vorgetäuscht wurden. Jetzt stehen wir vor dem Nichts", so Charlotte.

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Mit ihrer Geschichte möchte sie nun andere Menschen vor der vermeintlichen Masche warnen und verhindern, dass weitere Betroffene Geld verlieren. Die Geschädigten haben auch bereits Anzeige bei der LPD Niederösterreich erstattet. Wie es jedoch für die Niederösterreicher weiter geht, bleibt zunächst offen.